¿Conoces el canal de Surco? Esto se está haciendo para su recuperación y no lo sabías

Lo bueno debe regresar. El canal de Surco, que recorre los distritos de San Juan de Lurigancho hasta llegar a la playa La Chira, en Chorrillos, tiene más de 6000 años de historia. Con él, miles de limeños, desde las culturas preincaicas hasta la actualidad, se han favorecido de sus 29.5 kilómetros de recorrido de sus agua, ya sea almacenándolas o para regar sus cultivos.

Pese a ello, hoy en día existe un problema que puede acabar con él. Ante la falta de lluvias en la sierra, el cambio climático, la disminución de frecuencia de agua en el río Rímac y la poca existencia de plantas de tratamiento para la mejora de la calidad del agua, hacen que esta pequeña vertiente, usada en un 80% para regar los más de cientos de parques que existen en la capital, se encuentre en estado de abandono.

Uno de los problemas que tienen los espacios abandonados del Canal de Surco es la contaminación. (Foto: Lima Milenaria)

Por ejemplo, en la zona de San Juan de Lurigancho, distrito en donde nace este canal, las personas tienden a arrojar sus desperdicios, lavar la ropa, e incluso transportarla a sus reservorios particulares sabiendo que no es apta para el consumo humano.

Entonces, ¿cómo volver a ponerla en valor? Uno de los grandes retos para el desarrollo urbanístico y del ecosistema es su recuperación. ¿Cómo lo harán si existen viviendas, pistas y veredas que pasan por encima del canal? ¿Volverán estas aguas a ver la luz? Aquí te lo explicamos.

salvando el canal de surco

No dejarlo morir, es una de las consignas que el municipio de Surco, a través de la Subgerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines; y la Comisión de Regantes de Surco, tienen en mente.

Ambos trabajan en conjunto para poder tratar el agua del Canal de Surco, e incluso cuentan con maquinaria para tratarla y distribuirla a los 50 parques que compone el distrito.

“Surco cuenta con una extensión de canal abierto 5 kilómetros, desde la avenida Angamos hasta el límite con Chorrillos. Para tratar el agua, que sirve para regar nuestros 52 parques, se han instalado rejillas a fin de frenar el pase de residuos sólidos. Estos están ubicados cerca al cementerio general de Surco y la tradicional Plaza de Armas”, indicaron representantes de la Subgerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines.

Asimismo detallaron que para la limpieza del canal se han elaborado plantas de tratamiento como el ubicado en Intihuatana, norte del distrito, que puede ser visitado por cualquier vecino del distrito de forma gratuita. “Este espacio no solo sirve para limpiar las aguas del caudal, sino para que los residuos sólidos que se capturan sean utilizados para el reciclaje. Desde aquí los camiones cisternas parten para distribuir el agua a los espacios verdes”.

¿Será eso suficiente? La Comisión de Regantes de Surco indicó que no sólo se piensa limpiar las aguas del canal de Surco como ya lo está haciendo el concejo, sino también ponerlo en valor. “Se espera canalizar el canal para poder construir, por ejemplo, ciclovías, monumentos, etc”.

Dato: Este sistema de limpieza ha sido replicado por otros distritos como San Isidro y San Borja quienes, a fin de cuidar el medio ambiente, se unen a una campaña para recuperar los espacios públicos.

el futuro del canal de surco

¿Qué le espera al Canal de Surco en los próximos años? En el marco de LimaPolis 2017, workshop internacional que cada año organiza la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica, entrevistamos al arquitecto Carlos Seoane, encargado de importantes proyectos como el Mirador de Pedra de Rá, en el ayuntamiento de Riveira; y que tiene a cargo futuros trabajos junto Unitec Perú, encabezado por el ingeniero Jose María Perez y San Vicente, como un Hotel en Managua, en Nicaragua, y la reconversión de contenedores en espacios de trabajo, oficinas, en Ecuador.

Carlos Seoane, fundador del CA institute, una institución docente dedicada a promover internacionalmente la arquitectura gallega. (Foto: Rommel Yupanqui)

Seoane nos explicó que el canal favorece mucho a Lima; sin embargo, por presión de licitaciones, construcción inmobiliaria, este se ha ido reduciendo. “Conforme crece la población, la sociedad va a exigir que el canal no solo servirá para regar los parques, sino también puede ser un elemento de creación de espacio público, porque es un elemento vivo, un elemento dinámico, que genera mejora en el ambiente”.

Detalló que una de las formas para poder recuperar el Canal de Surco es la creación de un “cinturón verde” con la finalidad de que nuevamente se ponga en valor sus 29.5 kilómetros, sin alterar lo que ya brinda la naturaleza.

“Sabemos que hay zonas canalizadas, ocupadas, pero allí se verá la creatividad urbanística de los arquitectos. No hay que darnos por vencido. Incluso, tengo entendido que hay empresas o industrias que están a punto de desaparecer. Estos se pueden reubicar para ganar terreno y así recuperar parte del canal cimentado. Esto no es un tema de 1 año, 2 años, puede durar hasta 20 años. Llevará un tiempo, pero no es imposible”, enfatizó.

Carlos Seoane participó de expositor en el último WorkShop de Limapolis 2017 desarrollado en la Pontificie Universidad Católica. (Foto: Rommel Yupanqui)

Dijo además que conforme la sociedad va avanzando, va a exigir espacios públicos ecológicos. “Es una tendencia que las personas estén haciendo deporte, por ejemplo, andar en bicicleta. Se puede realizar una buena pista de ciclismo para hacer recorridos fines de semana. Esto sin alterar lo que ya nos brinda el canal. Aprovechar los recursos y materiales que nos da la naturaleza para diseñarla en algo más, ponerle un valor”.

Finalmente Seoane añadió que en 20 años habrá una revolución en donde la ingeniería, la arquitectura y la naturaleza vayan de la mano. “No es un problema sobre diseño entre arquitectos y urbanistas, ni de decisión política, sino va ser un problema de demanda social. Al final las cosas ocurren no por visionarios, sino porque el pueblo lo demanda”.

Por Rommel Yupanqui (Twitter: @rommelyg )