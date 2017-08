The Defenders: Netflix revela cómo se conectan estas otras series a los títulos de Marvel

¿Cuál es el superpoder de Netflix? Saber qué es lo siguiente que deberían ver sus miembros, especialmente cuando es algo que nunca esperarían. Por ejemplo, uno de cada ocho espectadores de Marvel Television era novato en el contenido basado en cómics antes de descubrir su primer maratón heroico en Netflix1.

Los miembros de Netflix llegan a las aventuras de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage a través de programas tan diversos como los mismos protagonistas de The Defenders). Esto no es por casualidad, es por diseño: más del 80% de todos los programas se descubren gracias a las recomendaciones de Netflix.

“En Netflix, sabemos que los géneros son solo la envoltura, es por eso que trabajamos para crear algoritmos que ayuden a nuestros miembros a romper esas nociones preconcebidas y facilitarles el proceso de encontrar historias que les encantarán, incluso en lugares poco probables”, dijo Todd Yellin, vicepresidente de producto.

Superar el sesgo de género no solo está limitado a los superhéroes: uno de cada cinco fans de Stranger Things era nuevo al género de terror antes de entrar al “otro lado”2. De manera similar, uno de cada siete espectadores de Black Mirror era nuevo en el mundo de la ciencia ficción antes de explorar el lado oscuro de la tecnología3.

Al revisar aquellas series que los nuevos espectadores del género de superhéroes vieron más4 antes de las cuatro series de Marvel, Netflix descubrió un patrón interesante que funciona como camino hacia el Universo de Marvel.

Netflix revela qué series te llevan a un maratón heroico (Foto:Netflix)

Los antihéroes y la moral ambigua llevan a los miembros a ver Marvel -Daredevil

Las historias que se mueven entre los grises de la vida alertan los sentidos de los espectadores hacia Daredevil, como en el caso de la agitación política de House of Cards y las delgadas líneas de lealtad en Bloodline. También esos personajes que borran las líneas entre justicieros y villanos, como las excentricidades emprendedoras de Walter White en Breaking Bad y los actos tanto heroicos como homicidas de Dexter Morgan en Dexter.

El humor audaz, las mujeres fuertes y el crimen oscuro conducen a los espectadores a Marvel- Jessica Jones

La inteligencia aguda de Jessica Jones es lo que hace querer maratonearla. En este caso, series con humor inteligente como Master of None, Friends y John Mulaney: The Comeback Kid llevan a los espectadores a Jones, así como las historias con mujeres fuertes al frente, al estilo de Orange is the New Black. Un thriller psicológico como Making a Murderer también logra esto, pues hace alusión a las raíces detectivescas de Jones dentro del mundo oscuro del crimen.

Los mundos peligrosos y las complejas consecuencias dirigen a los espectadores a Marvel – Luke Cage

Los programas que exponen el lado oscuro de la sociedad llevan a los espectadores a Luke Cage, como la búsqueda de la verdad en Amanda Knox y el análisis de la tecnología en Black Mirror. De manera similar, las series que se adentran en lugares peligrosos conducen al mundo de Cage, como Medellín, la ciudad controlada por el cartel en Narcos y también una Atlanta llena de zombis en The Walking Dead.

Historias arriesgadas sobre madurar llevan a los espectadores a Marvel – Iron Fist

El coraje no es el único camino hacia un maratón de contenido basado en cómics. Las series arriesgadas que tratan sobre madurar como Love, Shameless y 13 Reasons Why llevan a los miembros hacia Danny Rand y su historia de transición de niño huérfano a luchador contra el crimen. El paso de guerrero a ganador también tocó una fibra entre los espectadores de Ultimate Beastmaster.

Metodología

Miembros que nunca habían visto contenido marcado como “superhéroes” en Netflix antes de ver alguna de las series de Marvel.

Miembros que nunca habían visto contenido marcado como “terror” en Netflix antes de ver Stranger Things.

Miembros que nunca habían visto contenido marcado como “ciencia ficción” en Netflix antes de ver Black Mirror.

Netflix analizó a los miembros que nunca habían visto contenido marcado como “superhéroes” antes de ver alguna de las series de Marvel para identificar los diez títulos más vistos a nivel mundial previo a cada serie en aquellos nuevos al género. El análisis se realizó en más de 40 países entre 2015 y 2017.