Los Simpson celebran su aniversario número 30 y llenan de nostalgia a sus fans

Llegaron de casualidad a la televisión y ahora Los Simpson celebran su aniversario número 30 con altos y bajos. Así es, la serie animada creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo está de fiesta y aquí te contamos cómo inició este clásico.

Hace tres décadas nacieron Los Simpson casi por casualidad, cuando el productor y director James L. Brooks pidió a Matt Groening que adaptara para la televisión su tira cómica ‘La vida en el infierno’, la historia de un conejo que vive en Los Ángeles.

Matt Groening no quería ceder los derechos de esos personajes para la televisión, por lo que en sólo 15 minutos, mientras esperaba a ser atendido fuera de la oficina de James L. Brooks, ideó los personajes de una familia disfuncional, cuyos dibujos animados rápidamente se convirtieron en “un logro sin precedentes o par en la historia de la televisión”, aseguró el crítico del New York Times A.O. Scott.

Desde su debut el 17 de diciembre de 1989, se han emitido más de 600 episodios, habiendo finalizado su vigesimoséptima temporada. En el final de la decimoctava temporada, el 20 de mayo de 2007, se emitió en Estados Unidos el episodio 400: ‘You Kent Always Say What You Want’.

En la mayoría del mundo los días 26 y 27 de julio de 2007 se estrenó ‘Los Simpson: la película’, la cual recaudó cerca de 526 millones de dólares en todo el mundo.

Los Simpson ha ganado numerosos premios desde su estreno como serie, incluyendo 25 premios Emmy, 24 premios Annie y un premio Peabody. La revista Time del 31 de diciembre de 1999 la calificó como la mejor serie del siglo XX y el 14 de enero de 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La animación es una de las series estadounidenses de dibujos animados de mayor duración y el programa estadounidense de animación más largo. El gruñido de fastidio de Homer “D’oh!” ha sido incluido en el diccionario Oxford English Dictionary, mientras que la serie ha influido en muchas comedias de situación animadas para adultos.

