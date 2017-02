Reconocido instituto celebró el estreno de la serie "Legion"

“Creemos que todos los jóvenes tienen un talento y en Idat los ayudamos a activarlo”, comenta Paolo Pita, Director Comercial del Instituto Tecnológico Superior Idat, institución que presentó el estreno VIP de LEGION justamente para acercarse a los jóvenes y hablar su lenguaje. “Nosotros creemos que los talentos necesitan ser desarrollados y un lugar donde puedan ser potenciados, y en Idat les damos ese espacio, comentó.

Y es que desde que renovaron su imagen en febrero del 2016, Idat ha revolucionado el sector de la educación técnica superior al conectar con los jóvenes a través de sus intereses, de sus hobbies, como es el caso, de las historias de superhéroes y de los comics, y que justamente tienen un símil con lo que el instituto busca hacer. Así como en las historias, los superhéroes desarrollan superpoderes; en Idat, los alumnos desarrollan sus talentos.

