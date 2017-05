Netflix: ¿qué consumen los usuarios, según la hora del día?

Netflix pudo haber roto el molde al lanzar todos los episodios de House of Cards al mismo tiempo en 2013, pero son los consumidores los que están cambiando la naturaleza de la TV. Y no se trata solamente de los maratones: cuando los espectadores tienen el poder de programar su día y de elegir con qué series se levantan o se van a dormir, la forma de ver TV cambia para siempre.

“Por mucho tiempo tuvimos que adaptar nuestras vidas alrededor de la televisión; ahora es todo lo contrario”, dice Cindy Holland, vicepresidenta de Contenido original. “Les dimos el control a los consumidores y es muy interesante ver cómo responden cuando no están atados a una programación, más aún cuando estos patrones se replican en todo el mundo”.

Comedia y anime para el desayuno. Puede que la familia Tanner haya salido en televisión a las 8:00 p.m. en sus inicios, pero ahora Fuller House es una de las series que se devoran antes de las 8:00 a.m. Aunque parece inesperado que el sentido del humor sea tan popular en este horario, cerca de las 6:00 a.m., es 34 % más probable que los miembros de Netflix estén viendo comedias en comparación con el resto del día. La gente quiere despertar riendo con personajes como Dev Shah (Master of None), Chandler Bing (Friends) y Charlie Harper (Two and a Half Men), por mencionar algunos. Sin embargo, en Argentina, México y Colombia, las mañanas no están completas sin una dosis de anime. Series como Naruto y Death Note también aumentan su audiencia entre 6:00 a.m. y el mediodía.

El almuerzo se sirve con una ración de drama. Cuando los horarios los dicta el televidente y no el programador, la hora de la comida se convierte en el momento ideal para continuar el maratón. En todo el mundo los dramas ocupan casi la mitad (47 %) del streaming entre el mediodía y las 2:00 p.m. (un aumento del 5 % en comparación con el resto del día). Este horario es más popular en Brasil, donde es 25 % más probable que el streaming ocurra en las horas de almuerzo en comparación con el resto del mundo. ¿Quién dice que series como Orange is the New Black, Shameless, House of Cards, Supernatural y Grey’s Anatomy son sólo para ver en la noche?

Cuando se trata de programas para irse a dormir, los géneros opuestos se atraen. No nos sorprende que thrillers como The Walking Dead, Dexter, Breaking Bad y Stranger Things sean algunos de los elegidos para ver en la noche -globalmente el género tiene un aumento del 27 % a partir de las 9 p.m. Sin embargo, justo antes de dormir, los espectadores sacan de la cama a Rick Grimes, Dexter, Walter White y al Demogorgon para reemplazarlos con chistes como los de BoJack Horseman, Kimmy Schmidt (The Unbreakable Kimmy Schmidt), Michael Kelso (That ‘70s Show), Chava Iglesias (Club de Cuervos) Rick y Morty. Al parecer, los miembros de Netflix quieren empezar y terminar su día riendo.

La trasnoche es para aprender. Globalmente 15 % del streaming se produce entre la medianoche y las 6:00 a.m., y sube hasta 21 % en Japón y Corea del Sur. Eso sí, los trasnochadores no ven lo que estás pensando, sino documentales. Por ejemplo, Chef’s Table, Making a Murderer, Planet Earth y Abstract aumentan su audiencia un 24 %. Claro que hay otros que valoran las horas de sueño. En Colombia, por ejemplo, solo el 5 % del streaming ocurre durante esas horas.

Al fin y al cabo, cualquier hora es buena para ver Netflix. Cuando los espectadores adaptan las horas de TV a su vida diaria y no al revés, vemos que pueden haber picos de streaming en horarios tan diferentes como las 5:00 p.m. en India, las 9:00 p.m. en Colombia, Perú y Chile y hasta las 10:00 p.m. en Argentina, México y Singapur.

Si se trata de definir las nuevas “reglas” para ver TV, Frank Underwood ya lo dijo mejor: “Si no te gusta cómo está puesta la mesa, dale la vuelta”.

Metodología

Para este análisis se usaron seis meses de datos de streaming de Netflix provenientes de aproximadamente 77 millones de cuentas por mes en más de 20 países. Los picos de streaming se identificaron tomando en cuenta los días de la semana y las horas en las que ciertos géneros destacan en relación con las horas vistas totales diarias de ese mismo género. En algunos casos se ajustaron los datos para que correspondieran con los husos horarios. Los títulos mencionados en este comunicado no representan los más vistos, solo son ejemplos representativos de cada género.