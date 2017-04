Netflix: estudio revela que si quieres acercarte a tu hijo, debes ver sus series favoritas

Todos los días, padres alrededor del mundo quieren lograr una conexión con sus hijos adolescentes y, al contrario de la creencia popular, los jóvenes también están dispuestos a hacerlo. El 70% de los padres y el 66% de los adolescentes expresaron que les gustaría tener más temas para hablar entre sí, lo que nos hace preguntarnos cuál es el interés que tienen en común. ¿La respuesta? El entretenimiento.

¿De verdad ven los padres las series favoritas de sus hijos adolescentes

El 80% de los padres admite que ve series como Arrow, Pretty Little Liars y Stranger Things para así sentirse más cerca de sus hijos. El 74% de los adolescentes está de acuerdo con esto y comentan que estarían interesados en hablar con sus padres sobre las series que ven. Asimismo, el 89% de los padres y el 70% de los adolescentes ve esto como una gran manera de estrechar lazos.

El 80% de los padres ve las series preferidas de sus hijos para entenderlos

y para su sorpresa, los adolescentes lo agradecen. (Foto: Netflix)

Empezar una conversación

Aunque el 56% de los padres piensa que es difícil hablar con los adolescentes, casi todos (93%) sienten que ver las series que sus hijos disfrutan les dará más temas de conversación, y el 78% de los jóvenes está de acuerdo. Además, ver las series favoritas de sus hijos de vez en cuando puede inspirar charlas con una conexión más profunda.

Hablar de temas difíciles

Cuando se trata de conversaciones difíciles (por ejemplo, sobre sexo, estrés o bullying), el 79% de los padres y el 65% de los adolescentes concuerdan en que ver una misma serie puede ayudar a iniciar el diálogo. La mayoría de jóvenes (el 71%) incluso admite que el hecho de que sus padres vean sus series favoritas puede ayudar a que entiendan mejor lo que ocurre en sus vidas.

Entonces, ¿qué deben ver los padres?

De acuerdo con los adolescentes, el contenido que ofrecen series como Arrow, Breaking Bad, Marvel – Daredevil, Friends, Grey’s Anatomy y Orange is the New Black podría darles a los padres más temas de conversación con sus hijos adolescentes e incluso ayudarlos a relacionarse mejor con ellos.

Si estás considerando ver la serie 13 Reasons Why con tu hijo adolescente y quieres información adicional, el programa especial titulado 13 Reasons Why: Más allá de las razones, puede ayudarte a iniciar la conversación. Si estás preocupado por un adolescente en específico que tú conozcas, puedes encontrar recursos de tu país AQUÍ.

