Sábado 24 de diciembre del 2016 - 10:33

Korina Rivadeneira: entre lágrimas hizo este pedido de Navidad por Venezuela

51 Reproducciones

Korina Rivadeneira no aguantó el llanto tras recordar a su familia que vive en Venezuela. La bella concursante de Esto es Guerra no pudo evitar quebrarse cuando le preguntaron cómo pasará Navidad.

La joven pidió a sus seguidores que oren mucho por Venezuela, país al que no puede viajar por la situación política que atraviesa. “Me da mucha impotencia, no tengo cómo ayudar, me da mucha rabia, me preocupa por mi papá y por mi familia que no puedo verlos. Quisiera que se solucione todo”, indicó entre lágrimas.