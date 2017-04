Ed Sheeran: esto dijo sobre su participación en Game of Thrones

Confirmó que no morirá en Game of Thrones. En la séptima temporada de la popular serie transmitida por HBO, el personaje interpretado por el joven cantautor británico Ed Sheeran, aparecerá solo cinco minutos y no morirá, según reveló el autor de grandes temas como “Thinking Out Loud” durante una entrevista para el Comic Book.

“No sé qué papel me darán, pero no muero”, aseguró la estrella, que a sus cortos 26 años de edad se suma a la larga lista de artistas que han desfilado por la adaptación televisiva de la saga.

“Preferiría una escena de sexo a morir en la serie. Estoy seguro de que a mucha gente le gustaría eso (tener sexo y morir, pero a mí no”, añadió.

Ed Sheeran además contó que le debe a su amigo Gary Lightbody, cantante de Snow Patrol, su participación en la serie. “Mi amigo apareció en ella en 2012 y recuerdo que estando de gira con él decía: ʹBien, me han dado un papel como invitado en ʹGame of Thronesʹʹ y le decía ʹTienes que conseguirme uno en algún momentoʹ”, recordó.

El famoso autor de “Shape of You” nunca ha ocultado su pasión por la serie de la cadena HBO, por lo que los ejecutivos de “Game of Thrones” andaban desde hace un tiempo buscando su participación, más aún cuando Maisie Williams, la joven actriz que interpreta a Arya Stark en la serie de televisión, es una fanática confesa del trabajo de la estrella pop británica.

Por otra parte, Ed Sheeran ya se encuentra en su World Tour 2017 con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum “÷ (Divide)”, que lo traerá a nuestro país para un multitudinario concierto este sábado 13 de mayo en el Estadio Nacional. Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro.

