Ed Sheeran estará en la séptima temporada de Game of Thrones

¡Agárranse fans de Ed Sheeran! El cantante y compositor británico será parte de la séptima temporada de la aclamada serie de HBO, Game of Thrones (Juego de Tronos).

Los encargados de compartir la primicia fueron David Benioff y Dan Weiss, productores de la serie de HBO, durante un panel del festival South by Southwest 2017 (SXSW).

Según contaron los productores de Game Of Thrones, Ed Sheeran es uno de los favoritos del elenco y de los productores de la serie, pero su participación no podía concretarse por un tema de agenda, hasta ahora.

Cabe mencionar que aún no se ha especificado qué papel ni en qué capítulo actuará Ed Sheeran, pero lo que sí es certero es que el cantante no es el único músico en hacer una aparición en la serie basada en la saga literaria de George R.R. Martin.

Anteriormente se lucieron Will Champion de Coldplay, Gary Lightbody de Snow Patrol y los integrantes de las bandas Sigr Rós, Of Mounters and Men y Mastodon.

Estreno la séptima temporada de Game Of Thrones

HBO anunció que la séptima temporada de Game of Thrones será estrenada el 16 de julio de 2017. Además, la cadena compartió un primer teaser tráiler que te presentamos a continuación.

Mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus