“El camino de los espíritus”, la nueva serie de Discovery que te hará temblar

El dúo compuesto por Adam Berry y Amy Bruni llegan a Discovery en la nueva serie “El camino de los espíritus”, estos expertos en temas paranormales ayudan a familias que viven asustadas por los misteriosos sucesos que ocurren en sus hogares, pero en esta escalofriante serie, muchas de las familias creen que la actividad paranormal es causada por miembros de la propia familia.

“El camino de los espíritus” se estrenó este 9 de enero a las 9:00 p.m.

y en cada visita que hacen a los hogares perturbados, Adam y Amy obtienen pruebas certeras de la actividad paranormal que se da en cada casa, además tratan de guiar a los espíritus rebeldes hacia la luz y liberar los hogares.

