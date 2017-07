Tongo publica primer avance de homenaje a Chester Bennington al ritmo de cumbia

Y cumplió su palabra. El cantante de cumbia peruano Tongo , quien en los pasados meses ha popularizado su imagen en YouTube debido a parodias de diversas canciones famosos realizadas por él, subió hoy a su perfil el avance de su homenaje al desaparecido cantante de Linkin Park, Chester Bennington .

“Tongoamigos y tongoamigas, están escuchando ustedes la melodía de ‘In the end’. Lo que yo prometo, lo cumplo”, se le escucha en el clip de YouTube.

“Para ti, Chester Bennington”, agregó en YouTube mientras se le podía ver junto al ingeniero de sonido que lo apoya en la edición del nuevo tema.

Asimismo, Tongo aprovechó la ocasión para agradecer a Mike Shinoda, guitarrista de la banda estadounidense, por compartir en Twitter la parodia de ‘Numb’, el cual se acerca ya a los cinco millones de reproducciones a 5 meses de haber sido publicado en YouTube.

MUERTE DE CHESTER BENNINGTON

Como se recuerda, Chester Bennington, vocalista de la banda de rock Linkin Park , falleció el pasado murió el pasado jueves 20 de julio a los 41 años en un aparente suicidio, según informaron fuentes policiales.

Bennington, quien se casó en dos ocasiones y tuvo seis hijos, apareció ahorcado en una residencia de Palos Verdes Estates, cerca de Los Ángeles, poco antes de las 9.00 hora local (16.00 GMT).

El cantante tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante años y confesó haber considerado suicidarse tras haber sufrido abusos por parte de un adulto cuando era niño.

Por su parte, Linkin Park se despidió de su cantante Chester Bennington por medio de una carta difundida en su perfil de Facebook en la que los integrantes de la banda aseguraron que “el vacío” que deja su ausencia “nunca podrá ser llenado”.

“Querido Chester, nuestros corazones están rotos”, dijo la banda en el comienzo de ese texto. Los compañeros del vocalista en Linkin Park añadieron que todavía están lidiando con el “dolor” y la “negación” mientras tratan de asimilar lo sucedido.

“En los últimos días hemos visto una avalancha de amor y apoyo, tanto en público como en privado, llegada de todo el mundo. Talinda (la mujer de Bennington) y la familia lo agradecieron, y queremos que el mundo sepa que fuiste el mejor esposo, hijo y padre; la familia nunca estará completa sin ti”, añadieron.

Asimismo, destacaron que, a lo largo de los años, la emoción del artista era “contagiosa” y subrayaron que se echará en falta su voz “bulliciosa, divertida, ambiciosa, creativa, amable y generosa”.

PROMESA DE TONGO

A través de un video compartido en su cuenta de YouTube el mismo 20 de julio pasado, Tongo lamentó la repentina muerte de Chester Bennington, vocalista de. Además, anunció cuál será su próximo video viral, en homenaje al desaparecido cantante estadounidense.

“Aunque no me convenga, anuncio que haré un homenaje para Chester. Pido que no se suscriban más, porque solo me dedicaré a grabar el tema ‘In the end’, lo haré con el corazón en la mano”, dice al final de su video.

“Chester, nos llevas la delantera. No soy un figuretti, no me cuelgo de ti… me has llegado al corazón. Soy hincha tuyo Chester y ahora estás en el cielo. Como cantante que soy, voy a cumplir”, añadió el intérprete de ‘La pituca’.

Además de la promesa, Abelardo Gutiérrez, conocido en el ambiente artístico como Tongo, lloró al recordar a Chester Bennington y cantar un fragmento del tema ‘Numb’.

PARODIA DE ‘NUMB’ POR TONGO