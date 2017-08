Taylor Swift lanza "Look What You Made Me Do", primer single de "Reputation"

La estrella estadounidense del pop Taylor Swift estrenó “Look What You Made Me Do”, su primer single del disco “Reputation”, que verá la luz el 10 de noviembre.

“Reputation” será el primer disco de Taylor Swift tras el exitoso “1989”, publicado en 2014 y con el que ganó el Grammy al mejor álbum del año.

“1989” contaba con canciones como “Blank Space”, “Shake It Off”, “Bad Blood” y “Wildest Dreams”.

Desde sus inicios en la música en el mundo del country, Taylor Swift ha evolucionado hasta convertirse en toda una estrella global y en la reina del pop actual, con permiso de Adele y Beyoncé.

El lanzamiento de “Look What You Made Me Do” llega después de que el pasado día 14 ganase el juicio por agresión sexual que le enfrentaba al locutor David Mueller, que le manoseó el trasero en 2013.

(Fuente: EFE)