Banda peruana Intifall interpreta "Shape of You" de Ed Sheeran en metal

La banda de Metal peruano, Intifall, se viene preparando para su presentación junto a las bandas americanas Silverstein, The Word Alive y For the Fallen Dreams este domingo 28 de mayo en el Centro de Convenciones Festiva.

Intifall, banda conformada por Diego Solis, Ricci Leyva, Jordi Caravedo, Fabrizop Berrios, Nicolás Cardenas, Cristian Florian y Brian Torres publicó recientemente en su canal de YouTube un cover de “Shape of you” popular éxito del mundialmente conocido cantante Ed Sheeran. En el video se puede escuchar el arreglo adaptado a una versión Metal pero sin perder la esencia Pop de la popular composición.

Intifall es una banda peruana de Metal fundada en el 2014​ , quienes a inicios del presente año presentaron su última producción titulada “Unhope”, la agrupación ha ido ganando el respeto de sus seguidores gracias a ​​sus influencias que van desde breakdowns de deathcore hasta leads de electrónica​, Djent, Nu Metal​ y la inclusión de atmósferas creadas con instrumentos andinos.

Silverstein llega a lima junto a ​The Word Alive y For The Fallen Dreams gracias a DeadFear Records​,​ se presentarán el próximo 28 de mayo en el Centro de Convenciones Festiva​ y​ las entradas se pueden adquirir en los siguientes puntos: