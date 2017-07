We The Lion lanza nuevo video clip en dibujo animado para colorear

Los integrantes de la banda nacional We The Lion están más que contentos, pues acaban de estrenar nuevo video clip: la canción elegida es “I Want You to Know”.

Es así como “I Want You to Know” se convierte en el primer video clip interactivo que realiza una banda peruana, pues fue creado en blanco y negro para que luego los fans puedan colorearlo y así dejar volar su imaginación, plasmando los colores que deseen a través de esta nueva técnica interactiva, y para los amantes de lo clásico pueden dejarlo así y disfrutarlo en blanco y negro.

I Want You to Know, tema que está incluido en su disco debut Violet, nos sorprende así con una nueva propuesta visual y nos anuncia con su lanzamiento el siguiente paso importante de la agrupación, pues se encuentran próximos a viajar a Chile para dar dos conciertos el 5 y 6 de julio en el centro de la ciudad de Santiago.

“Es alucinante ver cómo la gente nos saluda con cariño, no sólo en Lima, sino ciudades como Arequipa, Huancayo y ahora salir fuera de nuestro país para tocar es increíble. Gente que corea nuestras canciones a donde vamos y eso nos llena de emoción, pues hace poco eso era un sueño para nosotros”, cuentan los chicos de We The Lion.