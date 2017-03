Vivo X El Rock 9: más de 14 mil personas ya aseguraron su presencia en el Festival

Confirmando que se trata del evento musical más importante del Perú, más de 10 mil personas ya acudieron a Teleticket para adquirir sus entradas para la novena edición del Festival Vivo X El Rock, que se realizará el sábado 29 de abril en el Estadio Nacional y contará con la presencia de 12 artistas internacionales y 12 nacionales, encabezados por Korn, que regresan a Lima con una gira que repasa éxitos como “Freak on a leash”, “Blind”, “Falling away from me, entre otros.

Dueño de un peculiar estilo que popularizó el metal gótico en el mundo, gracias al rango vocal de su cantante Amy Lee, Evanescence se presentará por primera vez en el Vivo X El Rock para mostrar un repertorio que ha marcado al menos a dos generaciones, gracias a la combinación que integra géneros como el rock sinfónico y el metal, registrados en canciones como “Bring me to life”, “My inmortal”, “Going under” y “Everybody’s fool”, entre otras.

A estos pesos pesados del rock mundial se suman los mexicanos de Molotov y El Trí, los argentinos Vilma Palma E Vampiros, Los Auténticos Decadentes y Rata Blanca, verdaderos ídolos para el público que asiste regularmente al Festival Vivo X El Rock, junto a la formación original de Los Violadores, que hace poco regresó a los escenarios para revivir verdaderos éxitos como “Fuera de sektor”, “Uno, dos… ultraviolento”, “Sentimiento fatal”, entre otros.

Un año después de sacudir Lima, el rapero estadounidense Vanilla Ice volverá al Estadio Nacional para ser parte del festival con las canciones que le dieron fama mundial, como “Ice Ice, Baby” y “Ninja Rap”. Mientras que los españoles de Duncan Dhu, el famoso dúo liderado por Mikel Erentxun, regresará con éxitos como “A tientas”, “En algún lugar” y “Cien gaviotas”. Asimismo, el reggae estará presente de la mano de Los Cafres de Argentina y Gondwana de Chile.

La novena edición del Festival Vivo X El Rock, cuyas entradas ya están a la venta en Teleticket a Campo: S/. 159, Occidente: S/. 139, Oriente: S/. 139 y Norte: S/. 99, ha preparado un reencuentro que generará muchos comentarios: el de Toño Jáuregui con el grupo Libido, quienes se presentarán, por primera vez desde que se distanciaron, en un mismo evento y compartiendo escenario aunque en distintos horarios, algo que no se ha visto hasta el momento.

Mar de Copas, Amén, Río, Raúl Romero (con los éxitos de los Nosequien y los Nosecuantos), Zen, Chabelos, Leusemia (que sigue tocando junto al guitarrista Charlie Parra), 6 Voltios, Diazepunk y Trémolo (desde Tacna), completan la lista de artistas nacionales que alternarán con el cartel internacional de la novena edición del festival Vivo X El Rock en dos escenarios estelares, el sábado 29 de abril en el Estadio Nacional.

Como en sus últimas ediciones, el evento ofrecerá diversas experiencias al público, como un patio de comidas con variadas opciones alimenticias elaboradas por los mejores food trucks de la ciudad. Asimismo, habrá un área para la recarga de celulares, guardarropa e innumerables puestos de cerveza, agua, gaseosas y bebidas energizantes.

Line up completo de artistas

Korn (EEUU)

Evanescense (EEUU)

Molotov (México)

Duncan Dhu (España)

Vanilla Ice (EEUU)

Vilma Palma E Vampiros (Argentina)

El Trí (México)

Los Auténticos Decadentes (Argentina)

Los Violadores (Argentina)

Gondwana (Chile)

Los Cafres (Argentina)

Rata Blanca (Argentina)

Toño Jáuregui (Perú)

Mar de Copas (Perú)

Amén (Perú)

Libido (Perú)

Río (Perú)

Raúl Romero (Perú)

Zen (Perú)

Chabelos (Perú)

Leusemia (Perú)

6 Voltios (Perú)

Diazepunk (Perú)

Trémolo (Perú)