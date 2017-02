Viña del Mar: Lali Espósito se hizo radical cambio de look para Maluma

¡Sorprendió a todos! Lali Espósito está dando que hablar por el peculiar look que utilizó en la presentación de Maluma en Viña del Mar. La argentina se hizo unas dreads y vistió una ropa brillante, como toda una reggaetonera.

Sin duda alguna, Lali Espósito sabe llamar la atención de todos y más cuando se trata de ropa. En esta ocasión, los cibernautas no pasaron por alto el look de la argentina y no dudaron en felicitarla por vestirse para la ocasión.

Una publicación compartida de Lali (@laliespositoo) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 6:24 PST

Por su parte, Maluma se adueño de la ‘Quinta Vergara’ y obtuvo una gaviota de plata y otra de oro a pedido del público que no paró de corear y bailar las canciones del colombiano.

Maluma complació a todos sus seguidores que se dieron cita a Viña del Mar, a tal punto que entonó su canción “Cuatro Babys”, la cual ha recibido un gran número de críticas por su letra; sin embargo, el reggaetonero obedeció a sus fanáticos, quienes le pidieron que cante ese tema.