Viña del Mar: Isabel Pantoja ganó Gaviota de platino y alcaldesa hace desatinado comentario

¡Histórico! Isabel Pantoja se convirtió en la segunda artista en recibir la Gaviota de platino en el Festival de Viña del Mar. La artista española se llenó de emoción y derramó algunas lágrimas; sin embargo, este momento se vio opacado debido al desatinado comentario que hizo la alcaldesa de esta región.

“Con todo el cariño de la ciudad de Viña del Mar, te entregamos este trofeo, esta maravillosa gaviota que era para Juan Gabriel pero ahora es tuya”, señaló la alcaldesa de Viña del Mar.

Rápidamente, Isabel Pantoja le contestó. “Como era para Alberto, voy a pedir permiso a vosotros para poner su nombre y el mío”, señaló la española, quien no se molestó ante este comentario.

Asimismo, la española resaltó que nunca pasó por su cabeza recibir este galardón. “Sabía que era un público extraordinario, cariñoso y exigente y saben mucho de música. No me imaginaba esto. He intentado hacer lo mejor posible”, finalizó.

Revive ese bochornoso momento a partir del 02:28:10