Village People celebra 40 años de carrera con dos shows en Lima

La emblemática agrupación Village People, uno de los iconos de la música disco a nivel mundial, confirmó dos presentaciones en nuestra capital con su espectáculo Can’t stop the Music Party para el viernes 9 de junio en el Club Terrazas de Miraflores y sábado 10 de junio en la discoteca Mangos de Lince.

Voceros de Tolka Entertainment, empresa que traerá el show al Perú, indicaron que las entradas para verlos ya están a la venta en la cadena Teleticket con un descuento especial del 20% en Zona Stand Up con cualquier tarjeta o medio de pago hasta el 30 de mayo.

Lima revivirá la inolvidable fiebre disco a través de los grandes éxitos que popularizaron: Ymca, In the navy, Macho Man, Can’t stop the music y Go west son algunos de los temas que son coreados por sus miles de seguidores de nuestro país y que ya se alistan para darles una gran bienvenida.

Felipe Rose, el Indio; Alex Briley, el Soldado; Ray Simpson, el policía; Eric Anzalone, el motociclista; Bill Whitefield, el obrero constructor y Jim Newman, el cowboy arribarán a Lima el jueves 8 de junio con su equipo de producción para cumplir con una serie de actividades en su recargada agenda. Se sabe, por lo pronto, que grabarán un especial de televisión.

Actualmente, el grupo se encuentra de gira por varias ciudades de Australia, posteriormente cumplirán compromisos en España e Inglaterra para, finalmente, arribar a nuestro país.

Los shows que Village People realizará en el Perú forman parte de su tour conmemorativo por los 40 años de su creación, todo un récord de permanencia en la industria musical. Sus populares y pegajosas canciones prometen poner de pie a todos los asistentes al Club Terrazas (viernes 9) que celebra su primer siglo de fundación, así como al público de la Discoteca Mangos de Lince (sábado 10).

El staff de la agrupación está conformado por ingenieros de luces y sonido, además vienen con su propio DJ, quien secundará al grupo en sus interpretaciones.

Como invitados especiales actuarán Gabriela Hayre, de gran actuación en en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar, así como la agrupación Dejavu. Ambos deleitarán al público con lo mejor del repertorio de la música disco.

Sobre Village People

Village People marcó todo un estilo en el look de sus integrantes y en la temática de sus canciones, y fue fundado en 1977 por Jacques Morali y Henri Belolo, dos músicos franceses. El nombre del grupo está inspirado en una popular zona de ambiente gay de Nueva York, el Greenwich Village. El primer integrante elegido para el grupo fue Felipe Rose, a quien vieron bailando en un bar de ese lugar vestido como indio. Rose es el único integrante original del grupo, al igual que Alex Briley, el soldado.

Tras captar a todos los miembros, Morali y Belolo se inspiraron en diversos arquetipos extraídos de la gente que frecuentaba el Greenwich Village. A cada uno se le vistió con una indumentaria que encajaba dentro del estereotipo del macho homosexual. Así, eligieron los personajes con su respectiva vestimenta para completar la puesta en escena: vaquero, motociclista, soldado, indio, policía y un trabajador de la construcción que bailaban una coreografía planeada para el público objetivo al que iba dirigido: los gais.

Las entradas para el concierto de Village People, Can’t stop the Music Party, ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.