Tom Chaplin, la voz de Keane, llega Lima para único concierto

Tom Chaplin, reconocido por su trabajo como vocalista de la exitosa banda Keane, quienes agotaron entradas en Perú en el 2013, llega a Lima en el marco de su gira solista “Carried by the Wave”, el 12 de setiembre en Barranco Arena (Catalino Miranda 154, Barranco).

Considerado como una de las mejores voces masculinas de las últimas décadas, Tom junto a Keane tomaron por sorpresa el mercado musical en el año 2004 con el álbum Hopes and Fears, uno de los mejores discos de ese año y del cual se desprendieron los himnosSomewhere Only We Know y Everybody’s Changing. Le sucedieron más discos que llegaron a las primeras posiciones de los rankings mundiales.

Luego de que decidieran tomarse un descanso con Keane, Tom entró al estudio y a mediados del 2016 anunció su primer trabajo como solista el cual lleva el titulo de The Wave y con el que ya empezó a girar en Europa y Norteamérica agotando entradas en todas sus presentaciones de carácter íntimo. Los grandes temas de Keane también forman parte del emotivo repertorio que Tom brindará a su público.

Tom Chaplin llega a Lima gracias a Move Concerts, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región quienes fueron responsables de las llegadas de conciertos como Keane, Travis, Linkin Park, Ed Sheeran, Chris Cornell, Norah Jones, entre otros.

Las entradas para este concierto se venderán en Teleticket de Wong y Metro. Habrá una preventa exclusiva con tarjetas Interbank el 17 y 18 de junio y la venta general iniciará el 19 de junio. Las entradas contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

Precios de las entradas:

VIP: S/ 180

General: S/ 120

*Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket