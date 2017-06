The Psychedelic Furs se presentará por primera vez en Lima, en la que será la fiesta new wave del año, este 7 de agosto en Barranco Arena. Además, anunciaron la publicación de nuevo disco.

Así es, en entrevista con un medio local, Tim Butler, bajista y fundador de la icónica banda londinense postpunk y new wave, reveló que la banda planea grabar una nueva producción discográfica a fines de año.

“A fin de año grabaremos un nuevo álbum y lo lanzaremos en 2018”, así reveló Tim Butler, bajista y uno de los miembros fundadores de la icónica The Psychedelic Furs, quien en conversación con un medio local anunció una nueva producción discográfica. “Con el nuevo disco llegaremos a una nueva (generación). No lanzamos un álbum desde 1992”, añadió el más joven de los hermanos Butler.

Hace apenas unas semanas, la banda británica The Psychedelic Furs anunció su primera visita a nuestro país para un inolvidable concierto este 7 de agosto en Barranco Arena (Catalino Miranda 154, Barranco). Esta presentación se enmarca en su gira Latinoamericana, que abarcará México, Chile y otros países de la región.

En su primer concierto en nuestro país, la banda hará un repaso por lo mejor de su discografía, que incluye siete álbumes en estudio, música que fue pionera en construir una nueva identidad sonora a inicios de los años ochenta, contribuyendo a la formación de espacios como la recién nacida MTV.

Con canciones melancólicas que registran su sello post-punk como “Sister Europe”, hasta los visos new wave de “Heaven”, o “Heartbreak Beat”, donde mezclan las guitarras con sonidos exacerbados de saxofón, otro de los instrumentos con los que formaron un sonido propio, así como indiscutibles joyas musicales como “The Ghost in You” y “Love My Way”, The Psychedelic Furs dará un concierto inolvidable para los amantes del género.

The Psychedelic Furs está conformada por Richard Butler (voz), Tim Butler (bajo), Rich Good (guitarra), Paul Garisto (batería), Mars Williams (saxofón) y Amanda Kramer (teclado). La banda británica llega gracias a Move Concerts, encargados de los conciertos de The Cure, Depeche Mode, Echo & The Bunnymen y muchos más.

La primera presentación de The Psychedelic Furs en Perú será un concierto íntimo que permitirá a todos los asistentes revivir la fuerza de un grupo emblemático en una fiesta new wave, una cita imperdible con la mejor música de los 80s. Venta de entradas en Teleticket de Wong y Metro, con un 25% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 30 de junio.

Entradas

VIP: S/. 250

General: S/. 130

Mezzanine: S/. 110

Venta de entradas en Teleticket de Wong y Metro, 25% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 30 de junio.

Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket