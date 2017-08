5 razones por las que no puedes perderte el primer concierto de The Psychedelic Furs en Perú

Solo falta una semana para que The Psychedelic Furs, la banda pionera del new wave inglés liderada por los hermanos Richard y Tim Butler, aterrice por primera vez en nuestro país para protagonizar la más grande fiesta ochentera del año, la cita es este 7 de agosto en el Barranco Arena. Por eso hacemos un repaso de las cinco razones por las que nadie debe dejar pasar este espectacular concierto.

1. Demasiado punk para el pop. Surgidos en el Londres post punk de 1977, se dice de la banda liderada por Richard y Tim Butler que era demasiado arty para el punk, pero a la vez demasiado punk para el pop. Escapando de los preceptos de la escena musical de su época, los chicos de The Psychedelic Furs decidieron huir de todo tipo de limitaciones, teniendo como resultado una combinación original de guitarras y saxofón. El resultado sería calificado por un reconocido crítico inglés como un “hermoso caos”.

2. Son un ícono vivo de los ochentas. Influenciados por la música de los años sesentas, por bandas como The Velvet Underground, el pop art y el glam, los “Furs” le pusieron la música a los ochentas como ninguna otra. Si bien su primer álbum homónimo estuvo influenciado por Bowie, en 1981 lanzaron Talk Talk Talk, su primer gran éxito discográfico. En 1984, con el álbum Mirror Moves, se convirtieron en astros del pop, de ahí sale su hit más sonado: “The Ghost In You”.

3. Se basaron en su canción para una película. El cineasta John Hughes, director de una de las películas más emblemáticas de la década de los ochentas, The Breakfast Club, se inspiró en la canción “Pretty In Pink” del álbumTalk Talk Talk para escribir la película del mismo nombre. Protagonizada por la actriz Molly Rongwald, Pretty In Pinkfue dirigida por Howard Deutch y su banda sonora ha sido clasificada como una de las mejores del cine moderno, ya que incluye una versión de saxo pesado de la misma canción de The Psychedelic Furs. La película fue decisiva para que la banda se definiera como uno de los grandes fenómenos de su tiempo.

4. Han regresado para quedarse. Tras haber alcanzado la gloria, The Psychedelic Furs se separó en 1991 tras la publicación del disco World Outside. A partir de entonces los inseparables hermanos Butler fundaron el grupo Love Spit Love, pero nunca dejaron atrás a los “Furs”. Una década más tarde se reunieron con el guitarrista John Ashton y grabaron el DVD The Psychedelic Furs Live from The House of Blues, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Este año se encuentran en gira mundial una vez más con Rich Good en la guitarra, Mars Williams en el saxofón, Amanda Kramer en los teclados y Paul Garisto en la batería.

5. Tocarán en Lima sus más grandes éxitos. The Psychedelic Furs llegarán por primera vez a Lima y hace solo unos días se anunció el setlist de la gira mundial de la banda, que incluye éxitos indiscutibles como “Dumb Waiters”, “Heartbeat”, “The Ghost In You”, “Heaven”, “Heartbreak Beat”, uno de sus temas donde consiguen mezclar las guitarras con sonidos exacerbados de saxofón, “Love My Way”, “Angels Don’t Cry”, “All That Money Wants” y “Pretty in Pink”, la canción que inspiró la película. Si tienes alma ochentera, no te puedes perder este gran concierto. La cita es este 7 de agosto en el Barranco Arena.

El dato

Venta de entradas en Teleticket de Wong y Metro, con un 15% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 6 de agosto.

Precios:

VIP: S/280.20

General: S/145.60

Mezzanine: S/123.20

Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket