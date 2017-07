Conoce el nuevo setlist de la gira mundial de The Psychedelic Furs

A dos semanas del esperado concierto que los hermanos Richard y Tim Butler ofrecerán en nuestro país, ya es posible tener una idea clara del setlist que The Psychedelic Furs ha preparado para su nuevo paso por los escenarios en todo el mundo. Dicha lista confirma que la banda inglesa tocará en nuestro país todos sus grandes éxitos.

The Psychedelic Furs, la pionera del new wave inglés, hará un repaso por lo mejor de su discografía: siete álbumes de estudio que cambiaron la forma de hacer música. Según lo reportado tras los primeros conciertos de su gira mundial, la banda comienza con “Dumb Waiters”, “Heartbeat”, “The Ghost In You” y “Heaven”, uno de los temas emblemáticos de la banda post punk. El setlist también incluye “Heartbreak Beat”, uno de los temas donde se mezclan las guitarras con sonidos exacerbados de saxofón.

También estarán presentes “Love My Way”, “Angels Don’t Cry”, “All That Money Wants” y “Pretty in Pink”, la canción oficial de la recordada película ochentera protagonizada por Molly Ringwald y dirigida por John Hughes, filme que fuera responsable además de la popularización de la banda hace más de treinta años en todo el mundo. Finalmente, los temas “President Gas” e “India” cerraron los primeros conciertos de The Psychedelic Furs en su actual gira.

The Psychedelic Furs ofrecerá en Lima un concierto inolvidable para los amantes del new wave. La banda inglesa es conformada por Richard Butler (voz), Tim Butler (bajo), Rich Good (guitarra), Paul Garisto (batería), Mars Williams (saxofón) y Amanda Kramer (teclado). La banda británica llega gracias a Move Concerts, encargados de los conciertos de The Cure, Depeche Mode, Echo & The Bunnymen y muchos más.

Venta de entradas en Teleticket de Wong y Metro, con un 15% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 6 de agosto.

Precio de entradas

Precios:

VIP: S/280.20

General: S/145.60

Mezzanine: S/123.20

Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket