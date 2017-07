Testament en Lima: M.A.S.A.C.R.E fue confirmada como la banda telonera

Precedido por shows que dejaron huella en nuestra historia musical como llenos totales, rebosantes del metal más intenso y energético que se haya dejado escuchar en el Perú, Testament enrumba una vez más hacia tierras sudamericanas en una alucinante gira que no podía dejar de hacer una parada en Lima. Pero ellos no estarán solos en esta aventura metalera, pues nuestros compatriotas de M.A.S.A.C.R.E inaugurarán la jornada con su inigualable sonido.

Habiendo alborotado las aguas de nuestra escena musical por más de 30 años, esta banda compuesta por algunos de los más diestros exponentes del género en el Perú se prepara a demostrar lo vigentes que se encuentran tras tres décadas de inagotable labor musical. Prueba de ello es su nuevo disco “Versos del Inframundo”, del cual tocarán temas aquella noche.

En cuanto al regreso de Testament, una vez más recibiremos los devastadores ataques de solos en las guitarras dirigidas por Skolnick y Peterson, a las que se une el aplastante bajo de Steve Di Giorgio y la brutalidad de la batería de Gene Hoglan, todo ello complementado por el extraordinario trabajo vocal de Chuck Billy.

Considerada como una de las bandas más auténticas del legado thrash clásico, Testament nos hará un repaso obligatorio por icónicas composiciones como Into the Pit, Practice What Your Preach, Over the Wall y muchas otras, dando pie a un brutal mosh pit del cual nadie podrá escapar.

El encuentro se dará el domingo 27 de agosto a las 8:00 de la noche en el C.C. Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439 de Lima Centro). Las entradas tendrán un precio de s/.160 hasta el 6 de agosto.Podrán adquirirse en:

- Teleticket de supermercados Wong y Metro – Moving Sound Galerias Brasil, Tiendas 69B y 70B 2do piso, Gral garzon 1272, Av Brasil 1275, Jesús María. – X-Tremo Galerias Brasil, Tienda 55B 2do piso,

Gral garzon 1272, Av Brasil 1275, Jesús María. – Rivera Tattoo Art.

Cantuarias 140 tienda 12 Sótano, Miraflores.