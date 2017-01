Subway Elephant abrirá concierto de Human Tetris y The KVB en Lima

La banda nacional Subway Elephant será la encargada de abrir el concierto que las reconocidas bandas europeas Human Tetris y The KVB darán en Lima. Ambas agrupaciones ofrecerán un inolvidable y potente show el próximo 8 de febrero en la discoteca Mangos de Lince para alegría de sus fans peruanos.

Subway Elephant es una banda post punk surgida en Lima hacia fines del año 2010, tiene un sonido guitarrero influenciado por la movida post punk revival de la década pasada. En el 2011 editaron su primer EP homónimo que incluía el single “Morning Day” y en el 2014 lanzaron su primer álbum Flags of Delusion que incluía once canciones, como “Running in Circles”, “At Dawn”, “I´ll dream of you” y “Alice´s eyes”.

La banda nacional ha compartido escenarios con artistas de la talla de Lucybell, We are the grand y Marnie y en breve lanzarán su nuevo y esperado EP con varias canciones inéditas.

Sobre Human Tetris cabe anotar que es una banda rusa nacida en Moscú que se formó a inicios del 2009 y son considerados como los impulsores del renacimiento de la movida indie y post punk en su país, que luego continuarían con gran éxito sus compatriotas de Motorama. El nombre Human Tetris se deriva de un famoso programa de televisión japonés. Actualmente la banda acaba de realizar su come back a la escena indie post punk y en la actualidad está compuesta por el vocalista y guitarrista Arvid Kriger, el bajista Maxim Zaytsev, la guitarrista Ronia Minaeva y el baterista Ramil Mubinov.

Por su parte, el dúo británico The KVB mezcla el shoegaze reverb-empapado con la producción electrónica minimalista para crear su sonido delicado y contundente. Formado en 2010 por Nicholas Wood y Kat Day, The KVB empezó con un número limitado de cassettes y vinilos y antes de su primer LP “Always Then”, que llegó en 2012. Dos álbumes más: “Inmaterial Visions” y “Minus One” llegaron al siguiente año y estuvieron disponibles en forma de descargas digitales y de cassettes limitados. En 2014 el dúo se aventuró a grabar un nuevo EP en el estudio de Berlín el cual se llamaría “Body”, que fue lanzado luego bajo el sello de A Records.

Esta sesión marcaría las primeras grabaciones de KVB hechas fuera de su propio estudio casero, así como la primera vez que trabajarían con el baterista Joe Dilworth, mejor conocido por su trabajo con Stereolab. Manteniendo su apretada agenda, The KVB recolectó parte de la producción más experimental que grabaron en 2014 en “Mirror Being” que se lanzó en junio del año siguiente. El dúo continuó moviéndose en una dirección más experimental, fuertemente electrónica y en 2016 grabó el aclamado “Of Desire”.

Las entradas para ver por primera vez en vivo a The KVB y Human Tetris están a la venta en Teleticket, Joinnus y Fuzzpass y los precios son los siguientes:

General Preventa limitada (sólo 100 boletos): 149 soles

General full: 169 soles

Golden Pass con Meet and Greet (sólo 100 boletos): 230 soles