South Bound Tour en Lima: banda The Word Alive envía saludos a fans peruanos

La banda post hardcore canadiense, “Silverstein”: llegará a Lima el 28 de mayo acompañado de las también reconocidas bandas “The Word Alive”: y For The Fallen Dreams para una épica presentación en el Centro de Convenciones Festiva en el marco de la gira sudamericana “South Bound”.

The Word Alive, banda conformada por Tyler Smith, Zack Hansen, Tony Pizzuti, Daniel Shapiro se fundó a mediados de 2008 con el lanzamiento de su primer disco autotitulado “The Word Alive”, a la fecha cuentan con 6 álbumes de estudio y se encuentran trabajando en una séptima producción que será lanzada a mediados de este año.

“Cómo están todos somos The World Alive y estamos emocionados de anunciarles que estaremos regresando a Latinoamérica, somos parte de la gira South Bound 2017 con Silverstein y For The Fallen Dreams estaremos llegando a Mexico, Perú, Argentina, Chile y Brasil! Estamos emocionados por conocer gente nueva y nuevos lugares”, dijeron.

The Word Alive llega a lima junto a Silverstein y For The Fallen Dreams gracias a Deadfear Records y se presentarán el próximo 28 de mayo en el Centro de Convenciones Festiva. Las entradas se pueden adquirir en los siguientes puntos:

- Tienda Wicked (Miraflores) – Infex Rock Arte y Estilo (Centro de Lima) – El Grito tienda (Jesus Maria) – Scared Season Body Art (Los olivos)