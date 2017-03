Silverstein: banda canadiense anuncia concierto en Lima

La reconocida banda post hardcore canadiense, Silverstein llegará a Lima el 28 de mayo para una épica presentación en el Centro de Convenciones Festiva en el marco de la gira sudamericana “South Bound”, en la cual llegan acompañados de las también reconocidas bandas The Word Alive y For The Fallen Dreams.

Conformado por Shane Told (voces, teclados), Paul Marc Rousseau (guitarra), Josh Bradford (guitarra), Billy Hamilton (bajo) y Paul Koehler (batería), Silverstein se fundó a inicios del año 2000 en Burlington, Ontario y a mediados de agosto del mismo año lanzaron su primer EP titulado “Summer’s Stellar Gaze”, años más tarde en el 2002 lanzarían su primer disco de estudio titulado “When Broken is Easily Fixed” bajo la firma de Victory Records, disquera encargada del éxito de bandas como “Comeback Kid”, “Atreyu”, “A Day To Remember” entre otras.

Silverstein llega a Lima gracias a Deadfear Records y se presentará el próximo 28 de mayo en el Centro de Convenciones Festiva. Las entradas se pueden adquirir en los siguientes puntos:

- Tienda Wicked (Miraflores) – Infex Rock Arte y Estilo (Centro de Lima) – El Grito tienda (Jesus María) – Scared Season Body Art (Los Olivos)

Las entradas cuentan con un precio promocional de Pre venta de s/. 90 (hasta agotar stock).

Mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus