Siddhartha: "Me han hablado muy bien de Perú. Vamos a dejarlo todo en el escenario"

El cantautor Siddhartha inició su carrera como solista tras su salida de la banda Zoé, pero fue desde mucho antes que el mexicano labró su camino como músico, el mismo que hoy le brinda grandes satisfacciones.

En entrevista con Peru.com, Siddhartha) reveló sus sensaciones a solo días de visitar por primera vez nuestro país. El mexicano asegura estar listo para entregar lo mejor de sus 4 producciones el próximo 20 de abril en el Centro de Convenciones Barranco.

“Tengo un entusiasmo especial por visitar por primera vez Perú, tanto en la parte profesional como personal. Vamos a hacer un resumen de toda la carrera, para limpiar nuestra ausencia y compensarla (…) Perú es un país que ha tenido un gran crecimiento en cuanto a público y escena musical. Hay una buena movida”, manifestó en comunicación telefónica.

Siddhartha contó cómo se dio la transición de la batería al canto, luego de un exitoso paso por la banda Zoé. Él cuenta que había llegado el momento de “salir de mi zona de confort” y crecer musicalmente.

“Fue una cuestión de necesidad, de expresión. Una gran parte de mi vida la dediqué a este instrumento (batería), pero a la par siempre tuve una necesidad creativa. Me gustaba mucho componer, grabar, tocar otros instrumentos. Era algo que hacía por pasión, también componía, aunque los temas eran interpretados por las bandas que integraba en ese entonces. De pronto gente cercana a mí comenzó a decirme que le gustaban mis composiciones pero en mi voz. Así despertó la inquietud por convertirme en solista”, sostuvo.

“La idea de ser un artista en solitario me daba muchas libertades que me entusiasmaba tomar, que si bien implicaba riesgos, tenía un paisaje en el que me veía a futuro. Tenía ganas de seguir creciendo musicalmente y no solo abrazarme a mi zona de confort”, añadió el cantautor.

Pese a su gran momento, Siddhartha no tuvo reparos en afirmar que le costó el ganarse un nombre en la escena más de lo que muchos imaginan.

“México es un país que tiene una industria musical en crecimiento. No me da pena mencionarlo: a los artistas locales les cuesta mucho más trabajo. Ganarse un lugar es un poco más difícil. A veces creo que si yo hubiera sido argentino y llegaba a México con mi primer proyecto… siento que existe esa puerta que se abre más a propuestas que vienen de afuera. Se les da de pronto una oportunidad que a los mexicanos les cuesta un poco más de trabajo, que igual se supera”, indicó.

Aunque asegura que se deja llevar en lo que lo apasiona, Siddhartha cree que dejar de componer y cantar será algo que “difícilmente abandonaría”.

“Más allá de una decisión es algo que se da como en modo automático. La primera vez que toqué un instrumento ya tenía ganas de componer una canción. Ya tenía ese ímpetu por hacer y no solo repetir. Esa naturaleza me domina y ahora se transforma en discos”, sentenció sobre su futuro como músico.

Por: Giancarlos Torres. (@giancitotorres)