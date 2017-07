Remz, el exitoso compositor peruano que destaca en el extranjero

El compositor y cantante Remy Sotomayor o mejor conocido como Remz, no solo ha logrado conseguir un contrato con Movistar gracias a su tema ‘Where You Belong’, como la nueva canción corporativa a nivel mundial en 3 continentes (las anteriores canciones que ocuparon el mismo lugar fueron ‘Human’ de The Killers y ‘Everybody Talks’ de Neon Trees) convirtiéndose en el primer peruano en ser canción corporativa de una transnacional y lograr una distribución soñada en 19 países del mundo.

Remz también viene trabajando con un sello estadounidense importante llamado LA Rock Entertainment, dirigido por Marcos Calvo, quien descubrió a La Oreja de Van Goh, El Canto del Loco y es el actual manager de Melendi.

Es el mismo Marcos Calvo que contacta a Remz para ser representado por su sello discográfico. Además, viene haciendo colaboraciones en el género electro y trap con artistas internacionales como Autolaser, actual banda sonora de la serie de Netflix, ‘The OA’.

Compone para sellos discográficos extranjeros como Bred’n butter y tiene un disco propio que pronto saldrá al mercado mezclado y masterizado por los productores de bandas como The Killers, David Bowie, Imagine Dragons, Neon Trees, Walk The Moon, etc. Y todo logrando hacerlo con bajo presupuesto, con el objetivo de demostrar que sin contactos, los artistas peruanos pueden llegar lejos y deben permitirse soñar.