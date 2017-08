R5 regresa a Lima con su nueva gira mundial New Addictions

Una de las bandas pop rock más exitosas de los últimos años, R5, llegará a nuestro país el próximo sábado 2 de diciembre para presentarse en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el marco de su nueva gira mundial “New Addictions”.

La banda juvenil formada por los hermanos Ross Lynch, Riker Lynch, Rocky Lynch, Rydel Lynch y Ellington Ratliff, llega a Lima en el trayecto sudamericano de la gira promocional que lleva el nombre de su último EP. Éxitos como “Smile”, “Heart Made Up On You”, “Loud”, “(I Can’t) Forget About You”, “All Night” y el nuevo hit “If” sonarán con la energía y pasión que caracteriza a la banda liderada por Ross Lynch.

“New Addictions” es el quinto EP de la banda, publicado en mayo de este año por medio del sello discográfico Hollywood Records.

La banda que agotó entradas en nuestra capital el 2015 se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición como parte de su nueva gira mundial “New Addictions” gracias a Move Concerts, quienes han estado a cargo de los shows de Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry, 5 Seconds of Summer, Fifth Harmony, Jonas Brothers, entre otros.

Las entradas para este esperado show se venderán en Teleticket de Wong y Metro. Habrá una preventa exclusiva con tarjetas Interbank el 12 y 13 de agosto y la venta general iniciará el 14 de agosto. Las entradas contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

VIP: s/ 300

Preferencial: s/ 180

General: s/ 80

*Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket