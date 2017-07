Premios Juventud 2017: todo lo que debes saber de esta importante premiación

Grandes son las expectativas para la ceremonia de Los Premios Juventud 2017. Aquí te presentamos todo lo que debes saber de esta importante gala que dejará muchas sorpresas.

Fecha: jueves, 6 de julio

Hora: 8pm Este/Pacífico, 7pm Centro

Canal: Univision

La conducción de la gala estará a cargo de Alejandra Espinoza, Danilo Carrera, Jesse & Joy, Chyno y Leslie Grace.

Las presentaciones musicales estarán a cargo de Enrique Iglesias, J Balvin, Iggy Azalea, Maluma, Wisin, DNCE, CNCO, Yandel, Farruko, Ulices Chaidez y sus Plebes, Bad Bunny, Calibre 50, De La Ghetto, Jacob Forever, Gente de Zona, Nacho, Ozuna, Zion & Lennox, Carlos Rivera, Silvestre Dangond, Justin Quiles, Karol G, Arcángel, Sebastián Yatra, Piso 21 y Descemer Bueno.

