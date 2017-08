One Ok Rock rindió tributo a Chester Bennington de esta manera

One Ok Rock, una de las bandas japonesas más reconocidas a nivel mundial, recientemente le rindió tributo a su gran amigo y mentor, Chester Bennington, en un concierto que realizaron en New York.

Como se sabe, One Ok Rock y Linkin Park habían preparado una ambiciosa gira en el continente asiático además que iban a hacer presentaciones en conjunto en los Estados Unidos.

“Ibamos a girar con Linkin Park pero Chester falleció y ya no podremos hacerlo, así que esta noche hemos decidido hacer un cover de Linkin Park, espero que le llegue a Chester. Esta canción es One More Light”, dijo Taka Morita, vocalista de One Ok Rock, antes de interpretar la canción.

One Ok Rock se encuentra dando los últimos conciertos de su gira norteamericana antes de empezar con el trayecto sudamericano en el cual nos visitarán el 27 de setiembre para presentarse en Barranco Arena.

Las entradas para este esperado concierto están a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro desde 130 soles.