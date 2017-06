One Ok Rock en Lima: ya se vendió el 65% de las localidades

Recientemente la banda de JRock más importante del mundo, One Ok Rock, confirmó su llegada a Lima en el marco de su gira “Ambitions” este 27 de septiembre, para presentarse en Barranco Arena (Catalino Miranda 154, Barranco). Move Concerts, empresa encargada de su llegada, informó que se ha vendido el 65% de las localidades estando aún a 3 meses del concierto, además informó que el descuento del 25% con tarjetas Interbank terminará este viernes 30 de junio.

Formada por Taka (vocalista), Toru (guitarrista), Tomoya (baterista) y Ryota (bajista), One Ok Rock es una de las bandas de rock más populares y respetadas de Japón. Su más reciente producción, Ambitions, les ha abierto las puertas al mercado internacional ya que el disco toca temas universales como la esperanza, el cumplir sueños y el trabajo que esto requiere.

One Ok Rock llega a Lima gracias a Move Concerts Perú, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región y encargada de conciertos como Linkin Park, 30 Seconds to Mars, Metallica, 5 Seconds of Summer, entre otros. Las entradas para este esperado concierto se venden en Teleticket de Wong y Metro.

Las entradas contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank hasta este 30 de junio

Precios:

Campo A: s/ 250

Campo B: s/ 125

Mezzanine: s/ 100

Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket