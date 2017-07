One Ok Rock en Lima: banda sorprendió junto a vocalista de Goldfinger

One Ok Rock, la agrupación de JRock más importante del momento y que recientemente anunció su llegada a Lima este 27 de septiembre, se presentó en los APMA’s (Alternative Press Music Awards) junto a John Feldmann, vocalista de la reconocida banda de rock Goldfinger.

La aparición se dio sorpresivamente a mitad de la presentación de “I was a King”, single que forma parte del su último material discográfico “Ambitions”. One Ok Rock fue nominado a Mejor Artista Revelación en esta premiación gracias a este último álbum presentado en enero de este año.

John Feldmann además de ser reconocido por su trabajo con su banda Goldfinger, es respetado en la industria musical por haber sido compositor y productor musical de bandas importantes como The Veronicas, Good Charlotte, Story of the Year, Ashlee Simpson, Hilary Duff, Atreyu, Escape the Fate, After, Panic! at the Disco, Boys Like Girls, Plain White T’s, 5 Seconds of Summer, Blink-182, Stick to Your Guns. Recientemente estuvo a cargo de la producción musical de “Ambitions”, el último disco de One Ok Rock.

One Ok Rock llega a Lima gracias a Move Concerts Perú quienes han sido los encargados de la llegada de Linkin Park, 30 Seconds to Mars, Metallica, 5 Seconds of Summer, entre otros. Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket de Wong y Metro y cuentan con un 15% de descuento con tarjetas interbank hasta el 31 de julio.