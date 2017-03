Natalia Lafourcade enamoró a peruanos 'hasta la raíz'

Luego de tres años, Natalia Lafourcade nos volvió a enamorar con su melodiosa voz y esta vez interpretó temas de ‘Hasta la Raíz’, disco que no solo ha recibido la buena crítica de los especialistas, sino que se ha robado el corazón de sus miles de seguidores en el mundo que se identifican con cada una de sus canciones.

María Natalia Lafourcade Silva o para los amigos simplemente ‘Nati’ arrancó su concierto con ‘Vámonos Negrito’, tema que precisamente forma parte de este álbum, el cual le permitió a la cantante ganar en la categoría ‘mejor álbum latino de rock alternativo’ en la última edición de los Latin Grammy.

“Buenas noches Perú, con las manos arriba”, dijo la intérprete mexicana al dirigirse a su público reunido en el Auditorio del Pentagonito, palabras que inmediatamente generó la euforia de todos los presentes.

No todo fue ‘Hsta la Raíz. Así es, Lafourcade hizo un resumen de sus mejores éxitos, entre ellos ‘Mujer bonita’, ‘Azul’, ‘Amor de mis amores’, ‘Amarte duele’, ‘Ya no vivo por vivir’ y para alegría de muchos ‘En el 2000’, tema que le abrió las puertas fuera de su querido México. Sin embargo, la intérprete no pudo entonar Cursis melodías, nombre que adoptó su club de fans en el Perú, por lo que se disculpó con ellos.

Natalia Lafourcade se reencontró con sus fans peruanos. (Video: Sandi Narciso / Peru.com)

Bailó con la blanquirroja

Justamente hablando de su club de fans, este grupo de jóvenes, que estaban en primera fila, aprovecharon la buena energía de Natalia Lafourcade para entregarle la bandera peruana mientras la mexicana cantaba ‘Limosna’.

Con toda la buena vibra que la caracteriza, Natalia Lafourcade recibió con mucho amor este detalle de su club de fans y se animó a bailar con la bandera blanquirroja. Gesto que el público aplaudió enérgicamente y con mucha más razón porque esa misma noche nuestra Selección triunfó ante Uruguay.

Natalia Lafourcade bailó con bandera del Perú. (Video: Sandi Narciso / Peru.com)

No fue ajena a lo que vive Perú

Durante su presentación, la intérprete de ‘Mujer Divina’ no fue ajena a los recientes acontecimientos de nuestro país y donó lo recaudado de su concierto para los damnificados de las fuertes lluvias que afectan a todo el Perú.

“Perú ganaron en el fútbol, se los juro”, fueron las palabras de Natalia Lafourcade al interpretar ‘Ya no vivo por vivir’. Hecho que generó los gritos de los presentes, quienes aún no sabían el resultado de nuestro encuentro futbolístico por estar presente en el concierto.

Asimismo, Natalia Lafourcade celebró el triunfo de la Selección Peruana, quien se enfrentó este martes con Uruguay en el Estadio Nacional como parte de las Eliminatorias Rusia 2018.

“Quiero decirles que ha sido un placer venir y sentir la energía de este teatro del Pentagonito y poner nuestra bella energía aquí en Perú en este momento difícil que pasa”, fueron las palabras de la cantautora.

“Tomamos la decisión de donar este concierto a Perú. Imagínense, a parte de pasar este momento increíble y armar esta fiesta ustedes están apoyando a Perú”, agregó.

Natalia Lafourcade celebró el triunfo de la Selección Peruana ante Uruguay. (Video: Sandi Narciso / Peru.com)

Finalmente Natalia Lafourcade cerró su mágico concierto con ‘Tú sí sabes quererme’, single que formará parte de su nuevo y esperado disco, por lo que ahora solo nos queda esperar su próximo regreso a tierras peruanas y estamos seguros que retornará con espectaculares canciones que solo ella sabe componer.

Por Sandi Narciso (@arenasfns)

Natalia Lafourcade no fue ajena a los recientes acontecimientos en Perú. (Video: Sandi Narciso / Peru.com)