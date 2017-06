Mr. Big en Lima: ídolos del rock estrenan videoclips de su último disco

Mr. Big, una de las bandas de Hard Rock más importantes de los 80’s, llegará a Lima el próximo martes 29 de agosto para presentarse en el Centro de Convenciones Festiva. Recientemente la banda estrenó los videoclips de “Everybody Needs a Little Trouble” y “Defying Gravity” siendo este último, el single que le da el nombre a su aún no estrenado noveno disco de estudio “Defying Gravity” el cual será publicado el 7 de julio.

Mr. Big es una banda histórica, considerada dentro de la lista de los grandes del rock. Formados en 1988, con Eric Martin en la voz, Billy Sheehan en el bajo, Paul Gilbert en la guitarra y Pat Torpey en la batería, la banda comenzó su carrera en Los Angeles publicando su primer disco autotitulado “Mr. Big”, en donde canciones como “Addicted to that Rush”, “Had Enough”, “Merciless” y “How can you do what you do” denotarían la virtuosidad y versatilidad de los músicos de la banda y la potente voz de Eric Martin.

Mr. Big regresa a Lima luego de 6 años en el marco de su gira mundial “Defying Gravity World Tour” gracias a Eternal Symphony Entertainment, productora que ha tenido a cargo presentaciones como Nightwish, Lacuna Coil, Sonata Arctica, Angra, Billy Sheehan entre otros, además de tener a cargo la presentación de Richie Kotzen el jueves 20 de julio.

Habrá una preventa de entradas en efectivo desde el martes 6 de junio hasta el viernes 30 de junio contando con un 30% de descuento o hasta agotar el stock en los siguientes puntos de venta: Moving Sound SRL. y Buho Rock Shop de Galerías Brasil (Av. Brasil 1275 – Jesús María), Arte Sagrado Tattoo de Barranco (Av. Bolognesi 156), GS tattoo shop (Av. Los Andes A – 40 C.C. Polvos del Norte Tienda 11B – 5B – Independencia),Tienda Wicked de Miraflores (C.C. Cantuarias 140 – Tda. 114), Ciudad Disco de Magdalena (Jr.José Gálvez 435, Tienda 253 (2do piso) Boulevard), Exit Bar de Pueblo Libre (Jr. Carlos de los Heros 243), The Coffee House de San Borja (Av. Joaquín Madrid 299), Crypto Bar Metal de Lince (Av. Arequipa 1911, cruce con Zela) y Centro de Convenciones Festiva del Cercado de Lima (Av. Alfonso Ugarte 1439).

Paralelamente, desde el lunes 19 de junio las entradas podrán ser adquiridas en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda con 15% de descuento hasta el 31 de julio con todos los medios de pago. También se pondrán en pre-venta 50 exclusivos paquetes ESE a S/350 que tendrán ingreso preferencial a las primeras filas del recinto, póster de colección, credencial conmemorativa y sorteos entre los cuales podrás ser parte de la producción del concierto el día del show. Los paquetes ESE saldrán a la venta el día jueves 1 de junio a través del enlace www.ese.com.pe/mrbig2017package y te permitirán vivir la experiencia Mr. Big al máximo.

Entradas con 30% de descuento (hasta el 30 de junio y/o agotar stock promocional)

- Zona Symphony S/129 – Zona Eternal S/179

