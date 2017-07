Mon Laferte en Lima: chilena nos brindó su 'amor completo' en mágica noche [CRÓNICA]

Hace solo tres años, Mon Laferte cantaba en las calles de Barranco, en solitario y únicamente con su guitarra, pero con una convicción impresionante que solo unos cuantos (seguidores) pudieron conocer en ese entonces. Tres años pasaron y la chilena volvía al mismo distrito, en un abarrotado Barranco Arena, con miles de fanáticos coreando hasta las lágrimas sus canciones.

Conozco la música de Mon desde el 2014, cuando se encargó de la musicalizar la película peruana “Loco cielo de abril”. Lo confieso: su voz desgarradora, dulce, sensual y potente al mismo tiempo me sedujo de inmediato. A finales del 2015, tras encontrarme en YouTube con el videoclip de “Tu falta de querer”, me puse a pensar -entre extrañado y conmovido – qué tenía que pasar para que sea considerada una cantante de primer nivel.

El tiempo me viene dando la razón y vaya que no es nada cruel con Monserrat Bustamante, pues su popularidad ha crecido tanto en estos últimos dos años que ella aún no puede asimilarlo, como dijo hace poco en una entrevista.

Creía ingresar algo tarde al recinto. Diez para las diez de la noche y la banda de Mon ya se luce sobre el escenario. Entonces, una ola de gritos anuncia a la chilena frente a su público, su ferviente público peruano.

La chilena inicia el show con “Tormento” y el Barranco Arena se convierte en una verdadera olla a presión. La cantante regala su primera rosa al público y continúa con “Vuelve por favor”. Es apenas el inicio, pero ya aparecen signos de una noche inolvidable, tanto para los asistentes como para Mon.

La artista coge su guitarra electroacústica y todos ya saben lo que se viene. “Si tú me quisieras” y “Salvador” cambian un poco el clima, que no deja de ser muy romántico, por cierto.

Yo te qui, Mon

Resulta increíble como Mon Laferte logra despegar con el Volumen 1, con canciones escritas por el alma y con el desamor tan presente; y luego encanta, sorprende y se consolida con “La Trenza”, un disco compuesto en medio de la gira, con la buena onda y también con alma, aunque esta vez el alma liberada.

Tras una intensa interpretación de “Amor completo”, llegan “Primaveral”, “Flaco”, “Ana” (cover de la banda peruana Los Saicos), “La Trenza”, “Pa dónde se fue”, “Yo te qui”, y cómo no, “Amárrame”, que hace bailar hasta al más tieso.

Pero no podía faltar “No te fumes mi marihuana”, una canción que la artista ha denominado “un chiste” necesario en su repertorio. Mon no se hace problemas en expresar su su algarabía y la comparte con una decisión inesperada: lanzándose sobre el público.

Pero no hay respiro con “El diablo”. Los asistentes al show no solo tienen la oportunidad de ver la mejor versión de Mon Laferte sobre el escenario, sino también la de sus músicos. Y es que la canción pone en evidencia la calidad de la banda.

Aquí no te falta querer

Mon Laferte y su banda cogen la bandera peruana, lanzan besos al aire y se despiden. Pero, ¡vamos!, todos sabemos que volverán. Entonces comienzan a salir uno por uno los músicos, los mismos que invitan al público a gritar “¡Mon, Mon, Mon!”.

Monserrat vuelve y tiene 3 temas más por presentar, no sin mostrar su profundo agradecimiento por el cariño que le han brindado sus fans peruanos, y no solo en estos días, sino desde sus inicios como solista.

“Estoy tan feliz que no me cabe el corazón en el pecho. Agradezco a cada uno de ustedes, que me acompañaron desde el principio. Quisiera que ustedes sientan lo que me hacen sentir”, dice Mon casi susurrando. Los aplausos invaden el local y el público está listo para el cierre.

“Que sí”, “Mi buen amor” y “Tu falta de querer” suenan al final del show. Los seguidores nuevos y los de antes están satisfechos y todos se retiran con una sonrisa. El show de Mon Laferte terminó, pero no su historia en Perú, país que la abraza tanto como ella a nosotros.

Por: Giancarlos Torres. (Instagram: @torresgiancarlos / Twitter: @giancitotorres )

