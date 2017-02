Lapondé: descubre el rock acriollado de su nuevo disco

Cada día las bandas locales apuestan más por fusionar ritmos y dejar volar su creatividad, este es el caso de Lapondé, agrupación nacional que rescata las raíces de la música criolla fusionándola con el rock creando lo que ellos llaman “Rock acriollado”.

Integrada por Damian Vega (batería), César Janampa (bajo), Javier Quiroz (percusión), Rodrigo Castillo (guitarra acústica y voz), Julián Jiménez C. (voz y guitarra eléctrica) y Sebastián Bisbal (segunda guitarra), Lapondé lanza su primer material discográfico llamado “Nueva Enjundia”.

El disco producido por Julián Jiménez C. y Giovanni Rossi y mezclado por Lapondé y Giovanni Rossi en The Way Out Music Studio, trata la historia de un músico en un contexto en el que el criollismo se encuentra en declive.

El músico se vuelve a encontrar con la música criolla, representada en el personaje de Valentina, tras mucho tiempo de haberla dejado en abandono. Sin embargo, se da cuenta de que ya es muy tarde debido a que Valentina (la música criolla) irá desapareciendo.

A través de cada canción de este álbum, se expresan los sentimientos del músico protagonista al enfrentar esta situación de amor y pérdida.

El disco se encuentra a la venta en las plataformas digitales más populares:

iTunes

https://goo.gl/lfxWpa

Spotify

https://goo.gl/70UKxM

Google play

https://goo.gl/hXG9zL