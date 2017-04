Kale: conoce todo sobre el reaggaetonero peruano que firmó con Sony Music

¿Alguna vez bailaste con “La Casa Sola” o “Dígame Usted? Bien, te contamos que estos temas son interpretados por el peruano Kale, quien tiene una larga trayectoria en el reggaetón, a tal punto que acaba de firmar con el importante sello Sony Music.

En Peru.com, tuvimos la oportunidad de conversar con Kale, quien recientemente lanzó su sencillo “La Más Suelta”, tema que ya cuenta con más de 100 mil reproducciones en YouTube.

Cuéntanos todos los detalles sobre tu nuevo tema “La más suelta”

Varios productores metieron mano, estuve trabajando en Miami con “Fino Como El Haze” que es productor de Plan B; además, él ha hecho algunos temas para Daddy Yankee y otros artistas del género urbano. DJ Joe también metió mano. Él es como mi papá, empezó conmigo haciendo música de mi nueva etapa como solista.

Antes de ser solista, tenías una agrupación llamada 3MC Boom”

3MC Boom es una agrupación que formé en los 90’s. Muchas personas creen que estoy haciendo covers cuando canto “Reggaetoneando” o “Bellaqueo” pero en realidad son canciones que hice cuando tenía 16 años.

¿Por qué dejaste esta agrupación?

Siempre quise tener mi propia marca como solista. Todos tenemos derecho a crecer.

Kale el es primer cantante peruano del género urbano en firmar con un importante sello discográfico como Sony Music. (Video: Peru.com)

¿Se viene un álbum junto a Sony Music?

Ya sabemos todas las canciones que vamos a lanzar a lo largo del año. Estamos trabajando con Nesty La Mente Maestra y Earcandy que son productores de Wisin y Yandel. Es importante trabajar con productores de ese nivel. Antes sacaba una canción por año y ahora con Sony vamos a lanzar muchas canciones a lo largo del año.

Estar con Sony Music te ha servido para trabajar con grandes productores. ¿Esta alianza te permitirá grabar con reconocidos artistas que pertenecen a este sello?

Sería un gran sueño. Siempre he querido grabar con Wisin y si se puede con los demás, pues bienvenido sea. Más allá que me pongan productores para hacer música de nivel, son personas que me están orientando bien en mi carrera musical.

Tuviste la oportunidad de presentarte en el exterior. ¿Cómo ven al reggaeton peruano?

La primera vez que fui a Estados Unidos, el policía de migraciones me preguntó qué iba a hacer aquí y yo le respondí que era reggaetonero y que iba a grabar algunos temas. Me contestó “¿peruano, reggaetonero? He recibido varios peruanos pero ninguno reggaetonero. Nunca he escuchado que exista reggeaton peruano”.

Pasó algo curioso con los temas “Casa Sola” y “Dígame Usted”. Las grabaste a modo de mixtape en “Undercavernicola” y terminaron siendo masterizadas

Yo saqué el “Undercavenircola” para luego dedicarme a otra cosa. Ser músico en el Perú es completamente difícil. Esa era mi última producción y era como un cuento de la cripta. Dura como 25 minutos y ahí suenan “Casa Sola” y “Dígame Usted”, esa iba ser mi última producción pero la vida me dio una gran oportunidad.

Kale el es primer cantante peruano del género urbano en firmar con un importante sello discográfico como Sony Music. (Video: Peru.com)

¿Qué tan importante son los DJ’s en tu carrera?

Tengo que agradecerles demasiado. Los DJ’s no esperan a que les pase la canción, ellos me las piden. Quiero agradecerle a todos los DJ’s desde Tacna a Tumbes.

Aparte de Wisin, ¿con quiénes te gustaría sacar un tema?

Con Daddy Yankee, quién no quisiera sacar un tema con él.

¿Y en Perú?

Soy participe de que la unión hace la fuerza. Quiero crear una industria. Tal vez con Yamal & George, Danny Style. Hay mucho talento. Todos tenemos que empujar este carro.