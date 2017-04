Justin Bieber en Lima: ¿te perdiste su concierto? Revívelo aquí

El 05 de abril del 2017 quedará marcado en la memoria de todas las peruanas que se dieron cita al Estadio Nacional para el concierto que ofreció Justin Bieber. El espectáculo del canadiense fue de primer nivel gracias a la magnífica puesta escena, la cual está llevando a todos los países que visita en su “Purpose World Tour”.

Todas las luces del Estadio Nacional se apagaron cuando de pronto apareció Justin Bieber colgado en una jaula. Posteriormente inició su espectáculo con el tema “Mark My Words”, el cual forma parte de su álbum “Purpose”.

Posteriormente, hizo bailar a todas sus beleivers peruanas con “Where Are Ü Now”, tema que fue producido por Skrillex y Diplo, quienes dieron un nuevo gira a la carrera musical de Justin Bieber.

Uno de los momento más emotivos fue el instante en el que Justin Bieber invitó a un grupo de niños para bailar junto a él. Los pequeños tenían una sonrisa de oreja a oreja puesto que conocieron a su cantante favorito, incluso le robaron un autógrafo.

Pero, ¿cuál fue el momento más memorable del concierto de Justin Bieber en Lima? Las luces se apagaron por completo y empezó a reproducirse un video. Posteriormente, el Estadio Nacional volvió a quedar a oscuras cuando de pronto sonó “Sorry”. Las miles de believers no dudaron en corear este tema, el cual le ha servido al canadiense para colocar su carrera en lo más alto.

(23) Another video of Justin Bieber onstage performing at the #PurposeTourStadiums in Lima, Peru tonight. (April 5) pic.twitter.com/4v6KXEi6oC — JustinBieberCrew.com (@JBCGiveaway) 6 de abril de 2017

Justin Bieber: este fue su playlist en Lima

Mark My Words

Where Are Ü Now

(29) More photos of Justin Bieber onstage performing at the #PurposeTourStadiums in Lima, Peru tonight. (April 5) pic.twitter.com/vFlJ3fCeFb — JustinBieberCrew.com (@JBCGiveaway) 6 de abril de 2017

Get Used to It

I’ll Show You

The Feeling

(33) Another video of Justin Bieber onstage performing at the #PurposeTourStadiums in Lima, Peru tonight. (April 5) pic.twitter.com/a27OBDGHIb — JustinBieberCrew.com (@JBCGiveaway) 6 de abril de 2017

Boyfriend

Cold Water (Acoustic)

Love Yourself (Acoustic)

Been You (Acoustic)

Company

No Sense

Hold Tight

No Pressure

As Long As You Love Me

Children

Let Me Love You

(20) Another video of Justin Bieber onstage performing at the #PurposeTourStadiums in Lima, Peru tonight. (April 5) pic.twitter.com/1PMixvKRbx — JustinBieberCrew.com (@JBCGiveaway) 6 de abril de 2017

Life Is Worth Living

What Do You Mean?

(19) Another video of Justin Bieber onstage performing at the #PurposeTourStadiums in Lima, Peru tonight. (April 5) pic.twitter.com/V9O2nM6XPj — JustinBieberCrew.com (@JBCGiveaway) 6 de abril de 2017

Baby

Purpose

Sorry

