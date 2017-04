Justin Bieber en Lima: el preciso instante en el que sus fans enloquecieron

Justin Bieber hizo vibrar de emoción a todas las peruanas que asistieron al show que ofreció en Lima el pasado 05 de abril como parte de su gira Latinomaericana “Purpose World Tour”. ¿Cuál fue el momento más inolvidable? Pues aquí te lo explicamos al detalle.

Resulta que el tema que todas las believers estaban esperando era “Sorry”, el cual fue interpretado por Justin Bieber al final de su show en Lima. Esto generó que todas las beleivers se descontrolen y canten la canción a más no poder.

(23) Another video of Justin Bieber onstage performing at the #PurposeTourStadiums in Lima, Peru tonight. (April 5) pic.twitter.com/4v6KXEi6oC