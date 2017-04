Justin Bieber: estos son los requerimientos del canadiense tras su estadía en Perú

A pocas horas del concierto de Justin Bieber en nuestro país, el artista hizo un listado de sus requerimientos. Fiel a su estilo, entre todo lo que solicita se encuentra: un refrigerador con puertas de vidrio, té verde, un cooler de distintas gaseosas, entre otros.

ALGUNOSPEDIDOSPARA SU CAMERINO

Cubierto completamente con cortinas blancas

(1) Un refrigerador grande con puerta de vidrio

(2) Estantes de ropa

(8) Tomacorrientes

(24) Botellas de agua (12 heladas & 12 a la temperatura)

(24) Botellas de Agua Alcalina (12 Heladas & 12 a la temperatura)

(4) bebidas energizantes (heladas)

(6) Aguas vitaminadas

(1) Un cooler de distintas gaseosas

(4) Jugos naturales (variados si es posible) NO VERDE

(4) Proteinas de vainilla Ensure (helado)

(1) Medio galón de leche

(1) Cooler con hielo para tomar

(1) Caja de té verde

(1) Caja de Té “Throat Coat”

(1) Flores frescas, NO LIRIOS

(12) Pañuelos blancos

(1) Vegetales sazonados con salsa ranchera

(1) Plato de fruta picada

(1) Bol de fruta, de preferencia plátanos orgánicos y uvas sin pepas

(1) Un pequeño deliplatter que incluya Pavo orgánico, lechuga, queso colby, queso provolone, aceitunas negras, pimientos verdes, pimientos bananos.

(1) Pan de molde blanco

(1) Bolsa de papitas saladas

(6) Paquetes de goma de mascar de menta

(6) Paquetes de goma de mascar de sandia

(6) Bolsas de frutas secas (Incluir plátanos secos) NO MEZCLAR

(6) Bolsas de maní (Incluir Almendras) NO MEZCLAR, NO AVELLANAS

(6) Barras energeticas SINAVELLANAS

(1) Paquete de pop corn Cheddar (SINAZUCAR)

(1) Caja de Cereal