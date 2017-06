Juan Diego Flórez recibió premio Ópera Internacional en Londres

El tenor peruano Juan Diego Flórez recibió en Londres el premio ‘Ópera Internacional’, entregada por la revista del mismo nombre, la única en Inglaterra dedicada exclusivamente al rubro de la lírica y que, principalmente, destaca el logro excepcional de grandes profesionales en el mundo.

El premio le fue entregado durante un acto celebrado en el mítico teatro Royal Albert Hall, donde desarrolló un recital extraordinario acompañado por la Orquesta Filarmónica Real y dirigido por Lorenzo Viotti, quien también fue galardonado en el imponente recinto.

La lista estuvo integrada con más de 100 candidatos para entregar veinte premios diferentes. La decisión fue evaluada por un jurado de expertos, presidido por el editor de la revista John Allison.

La distinción no solo celebra a estrellas establecidas del mundo de la ópera, también apoya a la próxima generación de talentos. Mediante su organización benéfica recaudan fondos para otorgar becas a jóvenes aspirantes de escasos recursos a conectar con el arte.

El mundialmente famoso cantante Juan Diego Flórez dijo sentirse muy honrado por el reconocimiento, sobre todo, porque recae en una persona extranjera como él. Además, indicó que después de la noche de los BBC Proms 2016, siempre es grato volver al gran auditorio porque irradia cierta magia.

Su canto fluido y expresivo lo hizo el intérprete ideal para las óperas de Rossini, Mozart, Verdi y Puccini. Al respecto, señaló que preparó un programa variado, con piezas especiales, en base a lo que canta en estos días y lo que próximamente le gustaría interpretar.

Por otro lado, remarcó que su voz ha evolucionado a los largo del tiempo. “Se volvió un poco más robusta en el centro y ahora puedo abordar algunos papeles que requerían otro tipo de voz, eso me pone muy feliz. Por ejemplo, me permite cantar óperas como Romeo y Julieta, La Traviata, The Tales of Hoffmann, entre otras”, acotó.

Sobre su fundación Sinfonía por el Perú, comentó que le gustaría que participen más niños y jóvenes. Asimismo, agregó que algunos de ellos recorren hasta una hora a pie todos los días para participar en orquestas y coros, lo que les ha permitido elevar su autoestima y reducir la tasa de violencia doméstica en sus hogares.

Finalmente, Juan Diego Flórez invitó al público peruano asistir al concierto que ofrecerá el 01 de julio en el Estado Nacional a favor de los damnificados de los desastres naturales. “Estoy muy feliz de volver a Perú. En esta oportunidad, celebraré a mi patria con un repertorio de valses, festejos, huaynos y ritmos de la Selva”, indicó.

Lo que debe saber

Fecha del concierto: sábado 01 de julio

Lugar: Estadio Nacional

Hora: 08.00 p.m.

Puntos de venta: Teleticket de Wong y Metro

Descuento: 20% con tarjetas Cencosud