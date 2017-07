Jonas Herrera: el peruano que triunfa en Argentina y Chile

Jonas Herrera es un cantante que cuenta con 15 años de trayectoria artística y gracias a su esfuerzo ha logrado trascender fuera de su país. Junto a su orquesta Real Band destacan en países como Argentina y Chile, donde se han ganado el cariño del público.

Este chinchano de 32 años y su agrupación gozan de éxito gracias al bolero. Precisamente porque ha llevado los temas de Iván Cruz al ritmo de la cumbia, los que gozan de gran aceptación en ambos países.

“Yo canto los boleros cantineros del maestro Iván Cruz como un homenaje a él. La cumbia me ha permitido trascender fuera de mi país donde no se apoya al valor nacional. He logrado que en extranjero se nos revalore”, sostiene Jonas Herrera, quien acaba de realizar con gran éxito una serie de presentaciones en ambos países de Sudamérica.

Pero no solo con el bolero ha logrado destacar, sino con sus temas a ritmo de cumbia, tales como “Qué bonito es estar enamorados”,” Ven amor”, “Juegas sin barrera y sin moral”, “Triste” y “Se me agita”.

Jonas Herrera tiene experiencia de sobra en la música. No en vano ha integrado importantes agrupaciones como La Verdad, El Lobo y la Sociedad Privada, Mallanep, entre otras más.