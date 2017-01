Jenny Berggren: gana entradas para ir al concierto de la vocalista de Ace of Base

Jenny Berggren, vocalista de Ace of Base, llega a Lima por primera vez para esperado concierto este 28 de enero en la discoteca Mango´s y Peru.com te llevará al show.

¿cómo ganar?

-Darle un “Me Gusta” al Facebook de Peru.com y Peru.com Espectáculos.

-Enviar datos personales (nombres, DNI y celular) al inbox del Facebook de Peru.com Espectáculos y listo.

Los ganadores serán anunciados el martes 17 de enero en el Facebook de Peru.com Espectáculos.

sobre ace of base

Jenny Berggren es considerada en Suecia una de las abanderadas de la música y una figura muy influyente dentro de la historia del pop en el mundo.

En calidad de solista, Jenny Berggren ha vendido cerca de 60 millones de discos junto a su banda la cual fue catagolada como una de las mejores bandas de dance en la historia.

“Ace of Base” es conocida como una de las bandas suecas más famosas de la historia del pop dance, reconocida a nivel mundial y dueña de poderosos hits. En su mejor momento el grupo vendió más de 23 millones de discos.

Recordados éxitos como “All that she wants”, “The sign”, “Happy nation”, “Dont turn around”, “Life is a flower”, “Beautiful Life”, entre otras canciones, serán interpretadas por la cantante y su banda, así como también sus éxitos en solitario.

el dato

Las entradas para ver el show de Jenny Berggren se encuentran a la venta en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda y en Joinnus.