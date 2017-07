Jack Johnson en Lima: este jueves empieza la venta de entradas para su show

A poco de haberse anunciado el regreso de Jack Johnson a Lima para el próximo 2 de noviembre, la empresa Move Concerts Perú confirmó que las entradas para el esperado concierto del cantautor hawaiano saldrán a la venta al público en general este jueves 20 de julio.

Con 6 álbumes de estudio, a puertas de lanzar el esperado séptimo disco titulado “All The Light Above it Too” y autor de éxitos como Better Together; Good People; Upside Down; Flake; You and Your Heart, I Got You, Jack Johnson está posicionado como uno de los cantantes del soft rock y folk contemporáneos más importantes a nivel mundial.

Las entradas para este esperado concierto se encontrarán a la venta en Teleticket de Wong y Metro a partir de mañana jueves 20 de julio y contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

Lo que debes saber:

Fecha: Jueves 2 de noviembre

Lugar: Jockey Club

Entradas: Teleticket de Wong y Metro

Venta general: 20 de julio

Precios:

Campo A: s/ 350

Campo B: s/ 150

*Precios incluyen descuento y comisión de ticketera.