Jack Johnson lanzó el videoclip de "My mind is for sale", su nuevo sencillo anti-Trump

El reconocido cantautor hawaiano Jack Johnson, quien recientemente anunció que llegará a Lima el jueves 2 de noviembre para presentarse en el Jockey Club, lanzó este fin de semana su nuevo sencillo “My mind is for sale” (Mi mente está a la venta), el primer sencillo de su más reciente producción musical “All the light above it too” que se lanzará el 8 de setiembre.

El sencillo, que se lanzó a través de las plataformas digitales, habla sobre su percepción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Este álbum habla de lo que ha pasado por mi mente este último año, un año en el que navegué por el oceáno Noratlántico haciendo un documental sobre la contaminación por el plástico en el océano. Un año en el que Trump fue elegido como el presidente de los Estados Unidos”, declaró Johnson a la revista Rolling Stone.

También se estrenó un video acompañando al sencillo que ya se puede ver en su canal oficial de Youtube, el cual fue grabado por él mismo con la ayuda de sus menores hijos, usando bloques de construcción y una aplicación para celular. “Ahora los bloques tienen palabras escritas por todos lados. Es el video más barato que jamás había hecho: $0”, comentó Johnson.

Jack Johnson quien actualmente está realizando el tramo americano de su gira mundial, llegará a Lima el jueves 2 de noviembre gracias a Move Concerts Perú. Las entradas para este esperado concierto saldrán a la venta el jueves 20 de Julio en los módulos de Teleticket de Wong y Metro y habrá 25% de descuento con tarjetas Interbank. Además habrá una preventa exclusiva con tarjetas Interbank el 18 y 19 de julio.