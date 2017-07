Jack Johnson brindará concierto en Lima en noviembre

El cantautor hawaiano Jack Johnson regresa a Lima en noviembre próximo como parte de una gira promocional, que sirve como adelanto de su más reciente disco.

Aunque aun no se conoce la fecha exacta del concierto, se sabe que se realizará en noviembre de este año y que el inicio de la venta de boletos se anunciará en el transcurso de esta semana.

De esta manera, Jack Johnson) llegará a Lima para deleitar con sus nuevos temas y, cómo no, con sus clásicos tales como “Upside Down”, “Flake”, “I Got You”, “Sitting, Waiting, Wishing”, “If I Had Eyes”, “You And Your Heart”, “Taylor”, “Better Together”, “Good People”, “Breakdown”, entre otros.

Hace unos meses, Jack Johnson presentó “Fragments”, su nuevo sencillo que antecede a su próximo trabajo.

Cabe mencionar que el además surfista y cineasta regresa a Lima luego de 3 años, cuando en el 2014 dio un íntimo recital en el Parque de la Exposición.