Il Divo regresa al Perú en septiembre

Il Divo, el primer y más exitoso grupo de crossover clásico, regresa al Perú para un único concierto que se llevará a cabo el jueves 19 de octubre en el Jockey Club del Perú.

El espectáculo que el grupo presentará se llamará “A Night with the best of Il Divo”, donde interpretaran sus grandes clásicos como “Unbreak My Heart”, “I Believe in You”, “My Way” y “Mama”, entre otras, pero además interpretaran sus nuevas canciones.

El cuarteto internacional está compuesto por el tenor Urs Buhler de Suiza, el barítono Carlos Marín de España, el artista pop Sébastien Izambard de Francia y el tenor David Miller de Estados Unidos.

Las entradas se venderán a partir del viernes 2 de junio en todos los puntos de venta de Teleticket de Wong y Metro.