Los Herederos, la agrupación que rescata las raíces de la música afroperuana

Los Herederos conservan el legado de la música tradicional afroperuana y vienen armando la jarana con su proyecto “Del Campo a la ciudad”, primera placa discográfica de la agrupación peruana liderada por Eduardo “Papeo” Abán.

Como parte de la promoción del disco, Eduardo “Papeo” Abán conversó con Peru.com y explicó cómo es que nace este proyecto musical que hace bailar a más de uno con su estilo fresco y para todas las generaciones.

“Hemos refrescado temas del ayer para que la gente pueda engancharse un poco con la cultura de nuestro país. Nosotros buscamos rescatar lo que nuestros antecesores nos dejaron”, explica Eduardo “Papeo” Abán.

“Con tanta inmigración de música foránea, la gente olvida lo que tenemos de cultura en el país, entonces ‘Los Herederos’ decide buscar temas que se hacían en el 70 y 80 para que la gente lo vuelva a escuchar”, añadió.

Más de “Me voy”, primer corte del álbum de Los Herederos. (Video: Sandi Narciso / Peru.com)

Así es, la agrupación busca rescatar las raíces de la música afroperuana, ejecutando de la manera más tradicional posible un repertorio de canciones que nos cuentan lo cotidiano del campo y de la ciudad.

“‘Los Herederos’ es un proyecto que busca el renacer porque no buscamos llenarnos de dinero, eso es imposible…queremos que la gente se enganche con lo propio y no porque provengas de una familia, que no sea de Lima, no puedes escuchar esto. Esperamos que el público se enganche y estamos seguros que les gustará”, expresó el líder de Los Herederos.

El dato

Los Herederos es una agrupación conformada por los músicos más representativos de la escena afroperuana limeña. Dirigida por Eduardo “Papeo” Abán, la banda está conformada por Marco Campos (voz y percusión), Félix Valdelomar (voz y percusión), Mario Agüero (percusión y coros), Felipe Pumarada (bajo y coros) y Carlos Ayala (guitarra y coros).

Mira el videoclip de “Me voy” de Los Herederos