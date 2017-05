Hanson, banda que hizo popular el tema MMMBop, se presentará en Lima

Hanson, el trío de hermanos que alcanzó la fama gracias al tema MMMBop, llega por primera vez a Perú para una íntima cita con sus seguidores el día viernes 18 de agosto en Barranco Arena.

Middle Of Everywhere 25th Aniversary Tour, es la gira donde la banda recorrerá países como Brasil, Argentina y Perú con motivo de celebración de sus 25 años de música, en los que vendieron más de 16 millones de álbumes hasta la fecha.

Los hermanos Isaac, Taylor y Zac Hanson formaron su banda en los años noventa de estilo indie rock y pop cuando tenían 11, 9 y 6 años de edad, respectivamente. Desde entonces, adquirieron fieles seguidores gracias a sus temas que fueron realizados bajo la influencia de Los Beatles, Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry y Aretha Franklin y Otis Redding. ‘MMMBop’ es el single que marcó con éxito a la banda de los jóvenes hermanos hasta la actualidad.

Hanson llega a Lima por primera vez. (Foto: Difusión)

Otros grandes hits fueron: ‘I will come to you’, ‘Where’s the love’, ‘If only’, ‘Get the girl back’, entre otras canciones que sus fanáticos podrán revivir la noche del viernes 18 de agosto en Barranco Arena.

Sin duda, será un concierto memorable que nadie querrá perderse, ya que Hanson celebrará 25 de años de música en una sola noche y el público asistente será parte importante para tal celebración. Además, los hermanos interpretarán su reciente single ‘I was born’. Cabe mencionar que la banda llega gracias a ACT Entertainment y T4F.

Desde el viernes 2 de junio, las entradas estarán disponibles en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda o través de www.tuentrada.com.pe. Asimismo, el público podrá aprovechar exclusivos descuentos con tarjetas Interbank. Para más información visite www.hanson.net.